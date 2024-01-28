خاص i24NEWS: الولايات المتحدة تعمل على منع تفاقم الأزمة الديبلوماسية بين إسرائيل ومصر

الأزمة الدبلوماسية بين مصر وإسرائيل تتواصل في التفاقم. وقالت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى مطلعة على الأمر لـi24NEWS إن واشنطن ضغطت على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لوقف عملية استدعاء سفيره لدى إسرائيل إلى مصر.

وبحسب المصادر الإسرائيلية، أعرب السيسي عن "عدم الثقة التام وخيبة الأمل" تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال المسؤولون الإسرائيليون إن الشركاء الإقليميين – سواء في الخليج أو في مصر – كانوا يلحون على إسرائيل لتقديم إطار لحل دبلوماسي بعد الحرب في غزة ولكن تم رفضهم حتى الآن،وهي خطوة زادت من الإحباط الحالي من الوضع.

ويأتي تدهور العلاقات وسط دعوات من بعض السياسيين الإسرائيليين لنقل أعداد كبيرة من النازحين الفلسطينيين من القطاع إلى شبه جزيرة سيناء.

ومع قيام الجيش الإسرائيلي بتوسيع حملته ضد الحركة، فإنه يتطلع أيضًا إلى السيطرة على المنطقة العازلة على طول الحدود بين غزة ومصر، والمعروفة باسم محور فيلادلفيا. ويعتقد خبراء أمنيون إسرائيليون أن معظم الذخائر وقذائف الهاون والصواريخ التي استخدمتها حماس في هجوم 7 أكتوبر تم تهريبها عبر أنفاق تحت الأرض أسفل محور فيلادلفيا.