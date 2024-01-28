تقرير: تقديرات استخباراتية تشير الى أن متفجرات حماس مصدرها من الجيش الإسرائيلي

يقدر مسؤولون استخباراتيون أن عددا لا بأس به من المواد المتفجرة التابعة لحماس وصلتها من الجيش الإسرائيلي، ونشرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم أنه على مدار سنوات زعم خبراء في المجال أن غالبية المواد المتفجرة التي وصلت الى حماس جاءت عن طريق طرق التهريب تحت الأرض. لكن معطيات استخباراتية إسرائيلية وغربية مؤخرا استعرضت المدى الكبير الذي تمكنت به حماس من بناء العديد من الصواريخ التي استخدمتها، وتخزين الأسلحة.

ووفقا للتقرير، قامت حماس بتسليح مقاتليها عن طريق أسلحة مسروقة من القواعد العسكرية الإسرائيلية. وصرح ميخائيل كرداش، قائد سابق بوحدة تفجيرات العبوات الناسفة بالشرطة الإسرائيلية بأن القنابل والمواد المتفجرة التي لم تنفجر كانت أحد المصادر التي استخدمتها حماس لإنتاج أسلحة ومتفجرات. وزعم خبراء بالأسلحة ومسؤول استخباراتي أنه في حين أن متوسط نسبة القنابل التي لا تنفجر هي 10%، فإنها في حالة إسرائيل ربما لا تقل عن 15%.

وهكذا، بعد سنوات من التفجيرات في القطاع، وبعد عدة أشهر فقط مؤخرا، فإن الحديث يدور عن آلاف الأطنان من المواد المتفجرة التي لم تنفجر. وتتحول بعد إعادة استخدامها الى قذائف لمهاجمة إسرائيل. تقرير عسكري إسرائيلي من بداية 2023 يقول إن آلاف من القنابل اليدوية، الذخائر والبنادق سرقت من قواعد عسكرية إسرائيلية حراستها سيئة، ولفتت إحدى الأسطر في التقرير "نسلح أعداءنا بأسلحتنا".

وكشف خلال هجوم السابع من أكتوبر في عدد من الحالات بأن مسلحي حماس كان مزودين بقنابل يدوية وحتى سترات وأحزمة للجيش الإسرائيلي. ايضا في إطار تحقيق جنائي معمق أكثر كشف أن عددا كبيرا من الصواريخ التي اطلقت تجاه إسرائيل انتجت على ما يبدو من قذائف إسرائيلية لم تنفجر . ورفض الجيش الإسرائيلي التطرق بصورة محددة الى قضية تسلح حماس.