مسؤول إسرائيلي: "بوادر تقدم" في صفقة الرهائن مع انتهاء قمة باريس

يشارك كل من رئيس الموساد الإسرائيلي ددي برنياع ورئيس الشاباك رونين بار في جلسة كابينيت الحرب غدا الاثنين لإطلاع وزراء الحكومة حول نتائج قمة باريس، والتي حاولوا خلالها دفع صفقة مختطفين جديدة. وصرح مسؤول سياسي في نهايتها إنه "كان اجتماع جيد، ونميز "بوادر تقدم" نحو صفقة رهائن".

وذكر البيان الصادر عن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية أن "الاجتماع حدد على أنه اجتماع بناء. ولا تزال هناك فجوات كبيرة سيواصل الطرفان مناقشتها هذا الأسبوع في اجتماعات متبادلة إضافية".

وتطرق عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد غزال إلى لقاء القمة وقال أيضا "إن الاجتماع يهدف لمناقشة التفاصيل الأخيرة حول صفقة تبادل أسرى والاعتداءات الإسرائيلية. اليوم تبدأ مفاوضات جديدة، وستستمر من النقطة التي انتهت بها المفاوضات في المرة الأخيرة".

ويشار إلى أنه شارك في القمة برنياع مع رئيس جهاز المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيزنز، رئيس المخابرات المصرية عباس كامل ورئيس الحكومة القطرية محمد آل ثاني.

قال مصدر إسرائيلي لـi24NEWS بوقت سابق إنه على الرغم من وجود "بعض التقدم" في المحادثات، إلا أنه من السابق لأوانه أن نكون متفائلين.