في تعقيب له على مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في قاعدة أمريكية في المثلث الأردني السوري العراقي أمس الأحد، قال الرئيس جو بايدن: "لقد مررنا بيوم صعب الليلة الماضية في الشرق الأوسط. لقد فقدنا ثلاثة أرواح شجاعة في هجوم على إحدى قواعدنا”. ثم صمت برهة ليقول: "وسنردّ".

وفيما يحمل المسؤولون الأمريكيون إيران بالوقوف وراء الهجمات على القواعد المختلفة المنتشرة في دول عربية عدة في الشرق الأوسط نفت إيران أن يكون لها أي ضلع بالهجوم الذي نفذته طائرة مسيرة وأدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين.