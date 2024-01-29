التغطية متواصلة| بايدن: "لقد فقدنا 3 أرواح شجاعة في هجوم على إحدى قواعدنا ...وسنردّ"
وفيما يحمل المسؤولون الأمريكيون إيران بالوقوف وراء الهجمات على القواعد المنتشرة في دول عربية عدة في الشرق الأوسط نفت إيران أن يكون لها أي ضلع بالهجوم الذي نفذته طائرة مسيرة والذي تسبب بمقتل 3 جنود
في تعقيب له على مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في قاعدة أمريكية في المثلث الأردني السوري العراقي أمس الأحد، قال الرئيس جو بايدن: "لقد مررنا بيوم صعب الليلة الماضية في الشرق الأوسط. لقد فقدنا ثلاثة أرواح شجاعة في هجوم على إحدى قواعدنا”. ثم صمت برهة ليقول: "وسنردّ".
وفيما يحمل المسؤولون الأمريكيون إيران بالوقوف وراء الهجمات على القواعد المختلفة المنتشرة في دول عربية عدة في الشرق الأوسط نفت إيران أن يكون لها أي ضلع بالهجوم الذي نفذته طائرة مسيرة وأدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين.
الجيش الإسرائيلي : هجوم خان يونس يمتد إلى الضواحي الغربية للمدينة
تشن قوات من الفرقة 98 التابعة للجيش الإسرائيلي هجوما واسعا في غرب خان يونس، في حين تعمل الفرقة 162 "في قلب" مدينة غزة "لتعميق الإنجازات" التي لحقت بحماس، حسبما قال الجيش في بيان هذا الصباح.
وفي خان يونس، قصفت القوات الجوية مبنيين كان يتجمع فيهما مسلحون من حماس؛ قام لواء كوماندوز برصد وقتل خلية تابعة لحماس مكونة من خمسة رجال، كان أحدهم مسلحًا بقذيفة آر بي جي؛ وقال الجيش الإسرائيلي إن كتيبة المظليين داهمت عدة مواقع تابعة لحماس وقتلت أربعة مسلحين بالقرب من مستشفى الأمل.
وقال الجيش الإسرائيلي إن الجنود عثروا أيضًا على أسلحة في مواقع تابعة لحماس وفي شقة تستخدمها حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.
حزب الله يؤكد أنه أطلق صواريخ ثقيلة على قاعدة شمال إسرائيل
تزعم جماعة حزب الله أنها أطلقت صواريخ بركان، التي تحمل رؤوسًا حربية ثقيلة، على قاعدة بيرانيت العسكرية بالقرب من الحدود الشمالية لإسرائيل.
ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي على الهجوم. ولم تدو صفارات الإنذار في المنطقة، بحسب التقارير.
وينفذ حزب الله هجمات يومية بالصواريخ والقذائف وطائرات بدون طيار على شمال إسرائيل وسط حرب غزة.
تحطم طائرة بدون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي بالقرب من جيديرا
قال الجيش الإسرائيلي إن طائرة عسكرية بدون طيار تحطمت خلال الليل في مدينة جيديرا القريبة من وسط البلاد.
ويقول الجيش إن الحادث نجم عن خلل فني.
وتم جمع الحطام من قبل القوات، ويقول الجيش الإسرائيلي إنه لا يوجد خوف من تسرب معلومات حساسة.
إيران تعدم أربعة متهمين بالتخطيط لتفجير مصنع صواريخ لصالح الموساد
أعدمت إيران أربعة رجال فجر الاثنين، بعد إدانتهم بالتجسس لصالح إسرائيل، بحسب ما أعلن القضاء في طهران.
وأفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية أنه "تم صباح اليوم تنفيذ حكم الإعدام على أربعة أعضاء من مجموعة تابعة لمنظمة التجسس الصهيونية، الذين تم اعتقالهم ... بتهمة التخطيط لعملية تفجير في [محافظة] أصفهان الوسطى".
وبحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية التي تديرها الدولة، فإن الأربعة خططوا لتفجير مصنع تابع لوزارة الدفاع يتعلق بإنتاج الصواريخ.
مجلس الأمن الدولي سيناقش الأوامر المفروضة على إسرائيل الأربعاء بطلب من الجزائر
ينعقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، بناء على طلب الجزائر "لتفعيل ملزم لإعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن التدابير العاجلة المفروضة على إسرائيل"، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الجزائرية. ولم تطالب المحكمة الدولية بوقف الأعمال القتالية في غزة، لكنها أصدرت سلسلة من الأوامر التحذيرية لإسرائيل، بما في ذلك الالتزام بتقديم المساعدات الإنسانية لغزة، والمعاقبة على التحريض على الإبادة الجماعية، وتقديم تقرير عن الوضع خلال شهر.
إيران: "لا علاقة لها بالهجوم بالطائرة بدون طيار الذي أدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين"
أكد الوفد الإيراني لدى الأمم المتحدة أن طهران لم تشارك في هجوم الطائرات بدون طيار الذي استهف أمس الأحد قاعدة البرج 22 وأسفرعن مقتل 3 جنود وإصابة 34 آخرين، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا".