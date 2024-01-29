نيويورك تايمز تكشف تفاصيل عن أسماء وأدوار عاملي الأونروا الغزيين المتورطين بهجوم 7 أكتوبر

بعد استلامها وثيقة استخبارية من المسؤولين الإسرائيليين تفصل بدقة الأعمال التي قام بها موظفو الأونروا ضمن الهجوم على البلدات الإسرائيلية يوم 7 أكتوبر، قامت صحيفة نيويورك تايمز بنشر تقرير مفصل لا يترك مجالا للشك حول دور 12 موظفا في الوكالة الأممية بفظائع ذلك النهار المفصلي.

وبحسب واينت، فقد التقى رئيس دائرة المخابرات العسكرية أمان أهارون حاليفا، يوم الجمعة الماضي، مع سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل جاك لوي والمبعوث الأمريكي للشؤون الإنسانية ديفيد ساذرفيلد، ومسؤولي المخابرات الأمريكية الذين جاءوا معهم، وعرض على كبار المسؤولين المواد الاستخباراتية الخام التي بحوزة إسرائيل.

وبحسب الوثيقة، عثرت المخابرات الإسرائيلية على ستة من موظفي الوكالة داخل إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، من خلال تعقب هواتفهم المحمولة. وتم التنصت على المكالمات الهاتفية لتتبع الشبهات ضد العمال الآخرين التي أجروها داخل القطاع. وجاء في الوثيقة أيضا أن ثلاثة موظفين آخرين، الذين خدموا بالتزامن مع واجباتهم في الأونروا كأعضاء في الجناح العسكري لحركة حماس، تلقوا رسالة نصية، يتعين عليهم بموجبها الحضور إلى نقطة تجمع محددة في 7 أكتوبر/تشرين الأول. حتى أن أحدهم طُلب منه إحضار الصواريخ المضادة للدبابات المخزنة في منزله.

IDF Spokesperson

وأظهرت الوثيقة الاستخباراتية أن عشرة من بين الموظفين الـ12 امتثلوا في صفوف حماس كنشطاء فيما انتسب واحد منهم للجهاد الإسلامي. واللافت أن سبعة من الموظفين المشتبهين عملوا في الوقت نفسه كمعلمين للرياضيات واللغة العربية في مدارس الأونروا، وعمل اثنان آخران أيضًا في المدارس ولكن ليس في التعليم، أما الثلاثة الآخرون فقد عملوا كاتبًا وأخصائيًا اجتماعيًا ومديرًا للمستودعات. وهذا الأخير، استعانت صحيفة نيويورك تايمز بالشبكات الاجتماعية لتحديد موقعه.

وبحسب النشر في نيورك تايمز فقد قام مستشار مدرسة تابعة للأمم المتحدة بخطف امرأة يهودية، فيما وزع أخصائي اجتماعي ذخيرة.