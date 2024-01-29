وفد أممي يزور شمال قطاع غزة بناء على طلب الولايات المتحدة وبعد موافقة إسرائيلية

وافق مجلس إدارة الحرب (الكابينيت الحربي)، الخميس الماضي، على طلب الولايات المتحدة القيام بزيارة لشمال قطاع غزة من قبل وفد أممي لمعاينة الوضع هناك والتحقق من الاحتياجات المطلوبة من أجل السماح بعودة أهل غزة إلى الشمال، على ما جاء الاثنين في"يديعوت أحرونوت".

وأضافت الصحيفة أن الجانب الإسرائيلي وضع ثلاثة شروط، إذ طالب وزير الأمن يوآف غالانت بأن يجري الوفد زيارة لبلدات الغلاف قبل دخول شمال قطاع غزة؛ كما تم التشديد على أن موافقة إسرائيل على الجولة لا تعني إعادة السكان إلى شمال قطاع غزة؛ فضلا عن ضم مسؤول أمريكي إلى الوفد الأممي.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعهد أمام وزير الخارجية أنتوني بلينكن بالموافقة على زيارة وفد أممي لشمال القطاع تمهيدا لعودة السكان بناء على تأكيد الأخير بوجوب عودة سكان القطاع إلى منازلهم في الشمال الذي أفرغته إسرائيل منذ بداية الحرب لدواع حربية تنخرط في العمل على تقويض سيطرة حماس في القطاع بعد تنفيذها أكبر هجوم من نوعه على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

ومن المفترض أن يتم تنسيق زيارة وفد الأمم المتحدة إلى شمال قطاع غزة من قبل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط تور وينسلاند، فيما بقي عالقا توضيح الجهة التي ستكلف بحماية الوفد الأممي سواء كانت إسرائيلية أم تابعة لأمن الأمم المتحدة.