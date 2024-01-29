English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر

تقرير: لقاء سري لمسؤولين عرب في الرياض لتنشيط سيناريوهات 'اليوم التالي بعد الحرب'

وتم طرح اقتراح يتم بحسبه تشكيل حكومة فلسطينية جديدة، يعهد في إطارها إلى رئيس الوزراء الجديد ببعض الصلاحيات التي ظلت محصورة بيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس

i24NEWS
دقيقة 5
وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي في جدة ، المملكة العربية السعودية.
وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي في جدة ، المملكة العربية السعودية.Arab League media office via AP

جمعت الرياض في لقاء سري قبل نحو عشرة أيام كبار مسؤولي الأمن القومي السعوديين والأردنيين والمصريين إضافة إلى ممثلين عن السلطة الفلسطينية لتنسيق الخطط لليوم التالي بعد الحرب في غزة ومناقشة سبل إشراك السلطة الفلسطينية بعد خضوعها لعملية تجديد هيكلي، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة لموقع أكسيوس.

ويأتي هذا الاجتماع ليؤكد على وجود زيادة في التنسيق بين المملكة العربية السعودية والسلطة الفلسطينية خاصة منذ بدء الحرب في غزة.

Video poster

استضاف الاجتماع في الرياض مستشار الأمن القومي السعودي مساعد بن محمد العيبان حيث اجتمع مع مدير المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج ونظيريه المصري والأردني، وفق النشر. وقال مصدران إنه تم إطلاع المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين على الاجتماع ومجرياته من قبل بعض المشاركين.

وقالت المصادر إن رؤساء الأجهزة الأمنية السعودية والمصرية والأردنية أبلغوا فرج بأن السلطة الفلسطينية بحاجة إلى إجراء إصلاحات جدية تمكنها من تنشيط قيادتها السياسية. وتم طرح اقتراح يتم بحسبه تشكيل حكومة فلسطينية جديدة، يعهد في إطارها إلى رئيس الوزراء الجديد ببعض الصلاحيات التي ظلت محصورة بيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

Video poster

وقال أحد المصادر إن السعوديين والمصريين والأردنيين أكدوا أن هذه الإصلاحات ضرورية حتى تعود السلطة الفلسطينية إلى حكم غزة بعد فترة انتقالية بعد الحرب.

وقال مستشار الأمن القومي السعودي خلال اللقاء إن المملكة لا تزال مهتمة بالمضي قدما في التطبيع مع إسرائيل مقابل خطوات عملية وغير قابلة للنقض من جانب إسرائيل من شأنها أن تمهد الطريق نحو إقامة دولة فلسطينية، حتى لو لم يكن من الممكن إنشار هذه الدولة بصورة فورية.

ولم يصدر أي تعليق من جانب سفارتي السعودية والأردن في واشنطن وامتنع كذلك المسؤولون الفلسطينيون والمصريون عن التعليق.

تضغط إدارة بايدن على السلطة الفلسطينية لإجراء إصلاحات بحيث تؤهلها للقيام بدورها في قطاع غزة بينما تضغط على نتنياهو للموافقة على مناقشة خطة ما بعد الحرب في غزة لا سيما أن الأخير يرفض رفضا قاطعا التنازل عن السيطرة الأمنية في القطاع وفق ما صرح في أكثر من مناسبة إضافة إلى عدم قبوله بشكل قطعي تسليم مهام حكم غزة للسلطة الفلسطينية في اليوم التالي للحرب.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق