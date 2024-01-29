تقرير: لقاء سري لمسؤولين عرب في الرياض لتنشيط سيناريوهات 'اليوم التالي بعد الحرب'

جمعت الرياض في لقاء سري قبل نحو عشرة أيام كبار مسؤولي الأمن القومي السعوديين والأردنيين والمصريين إضافة إلى ممثلين عن السلطة الفلسطينية لتنسيق الخطط لليوم التالي بعد الحرب في غزة ومناقشة سبل إشراك السلطة الفلسطينية بعد خضوعها لعملية تجديد هيكلي، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة لموقع أكسيوس.

ويأتي هذا الاجتماع ليؤكد على وجود زيادة في التنسيق بين المملكة العربية السعودية والسلطة الفلسطينية خاصة منذ بدء الحرب في غزة.

استضاف الاجتماع في الرياض مستشار الأمن القومي السعودي مساعد بن محمد العيبان حيث اجتمع مع مدير المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج ونظيريه المصري والأردني، وفق النشر. وقال مصدران إنه تم إطلاع المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين على الاجتماع ومجرياته من قبل بعض المشاركين.

وقالت المصادر إن رؤساء الأجهزة الأمنية السعودية والمصرية والأردنية أبلغوا فرج بأن السلطة الفلسطينية بحاجة إلى إجراء إصلاحات جدية تمكنها من تنشيط قيادتها السياسية. وتم طرح اقتراح يتم بحسبه تشكيل حكومة فلسطينية جديدة، يعهد في إطارها إلى رئيس الوزراء الجديد ببعض الصلاحيات التي ظلت محصورة بيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال أحد المصادر إن السعوديين والمصريين والأردنيين أكدوا أن هذه الإصلاحات ضرورية حتى تعود السلطة الفلسطينية إلى حكم غزة بعد فترة انتقالية بعد الحرب.

وقال مستشار الأمن القومي السعودي خلال اللقاء إن المملكة لا تزال مهتمة بالمضي قدما في التطبيع مع إسرائيل مقابل خطوات عملية وغير قابلة للنقض من جانب إسرائيل من شأنها أن تمهد الطريق نحو إقامة دولة فلسطينية، حتى لو لم يكن من الممكن إنشار هذه الدولة بصورة فورية.

ولم يصدر أي تعليق من جانب سفارتي السعودية والأردن في واشنطن وامتنع كذلك المسؤولون الفلسطينيون والمصريون عن التعليق.

تضغط إدارة بايدن على السلطة الفلسطينية لإجراء إصلاحات بحيث تؤهلها للقيام بدورها في قطاع غزة بينما تضغط على نتنياهو للموافقة على مناقشة خطة ما بعد الحرب في غزة لا سيما أن الأخير يرفض رفضا قاطعا التنازل عن السيطرة الأمنية في القطاع وفق ما صرح في أكثر من مناسبة إضافة إلى عدم قبوله بشكل قطعي تسليم مهام حكم غزة للسلطة الفلسطينية في اليوم التالي للحرب.