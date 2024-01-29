بعد التقدم بالمباحثات عن صفقة مختطفين: وفد إسرائيلي يصل مصر

وصل وفد أمني إسرائيلي ظهر اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة في إطار المحادثات للإفراج عن مختطفين إسرائيليين، وعاد هذا الوفد إلى إسرائيل مساء اليوم.

ووصل الوفد الى القاهرة بطائرة خاصة استأجرها الموساد خلال الأشهر الأخيرة، ووفقا لهيئة البث الرسمية "كان" كانت هذه الطائرة التي نقلت أمس رئيس الموساد ددي برنياع، ورئيس الشاباك رونين بار ومنسق الأسرى والمفقودين نيتسان الون الى القمة في باريس .

على خلفية التقارير عن تقدم بالاتصالات للإفراج عن مختطفين، أوضح ديوان رئيس الحكومة أن اسرائيل لم تستجب بعد الى الصفقة المعروضة. وافاد البيان "التقارير عن الصفقة ليست صحيحة وتشمل شروطا غير مقبولة على إسرائيل".

من جانبه قال رئيس حكومة قطر آل ثاني بعد المحادثات في باريس "يوجد تقدم حول موضوع المختطفين مقارنه عما كان قبل أسابيع. حصل أمس تقدم جيد يتيح وضع أسس للصفقة". وربط آل ثاني بتصريحاته مع الهجوم على القوات الأمريكية أمس في الأردن وقال:"إن عملا انتقاميا محتملا من قبل الولايات المتحدة يمكن أن يؤثر على مباحثات المختطفين وعلى الأمن الإقليمي".