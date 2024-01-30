الجيش الإسرائيلي: مقتل ثلاثة مسلحين مطلوبين كانوا مختبئين في أحد مستشفيات جنين

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي والناطق باسم جهاز الأمن العام (الشاباك) والناطقة باسم الشرطة الإسرائيلية في بيانت، صباح اليوم الثلاثاء، إنه "تم إحباط خلية من إرهابيي حماس المسلحين كانت تختبئ في مستشفى "إيفان سينا" في مدينة جنين في منطقة مناشيه وكانت تخطط لتنفيذ هجوم في الإطار الزمني الفوري".

IDF Spokesperson

وتابع البيان "في عملية مشتركة بين الشاباك والجيش الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي، محمد جلمانة، إرهابي عسكري من حماس شارك في الآونة الأخيرة في الترويج لنشاط إرهابي كبير وكان مختبئًا في مستشفى ’إيفان سينا’ في مدينة جنين. في قسم منشيه، تم إحباطه. وعثر بحوزة المطلوب على مسدس، قامت القوات بمصادرته"

وأضاف البيان"حافظ محمد جلمانة، 27 عاما، الذي يقيم في مخيم اللاجئين في جنين منذ فترة، على اتصالات مع مقرات حماس في الخارج، بل وأصيب عندما حاول الترويج لهجوم بسيارة مفخخة. بالإضافة إلى ذلك، قام جلمانة بنقل الأسلحة والذخائر إلى الإرهابيين من أجل الترويج لعمليات إطلاق النار وقام بالتخطيط لعملية مداهمة مستوحاة من أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم"

وأكد البيان على أنه"تم إحباط إرهابيين عسكريين آخرين كانا مختبئين في المنطقة. محمد عزاوي - سكان خارطة جنين، ناشط في كتائب جنين، ومتورط في عدة أعمال إرهابية منها إطلاق النار على قوات الجيش الإسرائيلي المتواجدة في المنطقة، وباسل عزاوي - سكان خارطة جنين، شقيق محمد عسكري. ناشط GAP متورط في النشاط الإرهابي في القطاع"

وبحسب اليان "خطط جلمانة لتنفيذ هجوم في الإطار الزمني المباشر واستخدم المستشفى كمخبأ، وبالتالي تم إحباطه، وستواصل قوات الأمن العمل ضد أي تهديد يعرض أمن مواطني دولة إسرائيل للخطر".