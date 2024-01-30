التغطية متواصلة | قصف عنيف على خان يونس، لبنان تقول أن إسرائيل هاجمت صباحا جنوب البلاد
الاتفاق يشمل وقفاً تدريجياً لإطلاق النار في غزة أو هدنة تصل إلى 45 يوماً، وإيصال المساعدات لسكان القطاع، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين"
ذكرت شبكة تلفزيون "إن بي سي" الأميركية أن "مفاوضين من إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر اتفقوا في الاجتماع، الذي عقد في باريس أول من أمس الإثنين، على إطار عمل لإنجاز صفقة جديدة لتبادل الأسرى والرهائن". ونقلت عن مصدر مطلع أن "الاتفاق يشمل وقفاً تدريجياً لإطلاق النار في غزة أو هدنة تصل إلى 45 يوماً، وإيصال المساعدات لسكان القطاع، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين". وأضافت أن الإطار الذي توصل إليه مفاوضو الدول الأربع يشمل إطلاق الرهائن الأميركيين والإسرائيليين المتبقين في غزة على مراحل، والبدء بالنساء والأطفال، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى تنص على الإفراج عن 35 محتجزاً لدى حماس".
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لبنان: “إسرائيل هاجمت صباحا جنوب البلاد”
ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن إسرائيل هاجمت بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان بنيران الرشاشات الثقيلة في صباح اليوم الثلاثاء.
الخارجية الأمريكية: العرض المطروح على الطاولة قوي، وسيتعين على حماس اتخاذ قرار
تحدث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، عن اقتراح الوسطاء بشأن صفقة إطلاق سراح الرهائن، قائلا إن "الاقتراح المطروح على الطاولة قوي ومقنع"وتابع "هناك إجماعاً قوياً بين الدول المعنية على أن الاقتراح قوي. وعلى حماس أن تتخذ قراراً. والعمل في المفاوضات مهم". وتأتي هذه التصريحات بعد أن أعلنت حماس أنه "على إسرائيل وقف عدوانها والانسحاب من قطاع غزة قبل التوصل إلى اتفاق".
بلينكن: الاتهامات الموجهة للأونروا مثيرة للقلق ومصداقيتها عالية
رد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على مزاعم إسرائيل بأن موظفين في وكالة اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (UNRA) شاركوا في الهجوم الذي ارتكبته حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر. ووفقا له، فإن "الاتهامات ذات مصداقية كبيرة". وأضاف بلينكن أن "الادعاءات ضد الوكالة مثيرة للقلق للغاية. ولم تكن لدى الولايات المتحدة القدرة على التحقيق في الادعاءات بنفسها، لكنها ستنظر بعناية في الخطوات التي تتخذها الأونروا لضمان التحقيق الكامل في هذه الادعاءات".
نيوزيلندا بدورها تعلق مساعداتها للأونروا
أعلنت نيوزيلندا تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بعد الاشتباه في مشاركة العاملين في الوكالة في هجوم 7 أكتوبر. وقال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر ليكسون إن "الادعاءات المقدمة خطيرة للغاية. ومن المهم أن يتم التحقيق فيها بشكل كامل".
وفي السياق أعلنت إحدى عشرة دولة أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وألمانيا واليابان، بالفعل عن دعمها المالي لوكالة الأمم المتحدة في الأيام الأخيرة.
حماس عن اقتراح الوسطاء: "على إسرائيل أولاً وقف إطلاق النار والانسحاب من غزة"
اشارت حماس إلى مقترح الوسطاء بشأن الاتفاق على إطلاق سراح الرهائن، قائلة إنه "على إسرائيل أن توقف عدوانها وتنسحب من قطاع غزة قبل التوصل إلى اتفاق".
الولايات المتحدة: شكوى مقدمة ضد رجل هدد بذبح اليهود وتفجير المعابد اليهودية
قدم مكتب المدعي العام في بوسطن في الولايات المتحدة شكوى ضد جون ريردون (59 عامًا) لتهديده بقتل أفراد من الطائفة اليهودية في ماساتشوستس وزرع قنابل في المعابد اليهودية المحلية. ووفقا للائحة الاتهام، اتصل ريردون بكنيس أغودات أخيم وهدد بقتل المصلين وتفجير الموقع. وقال في رسالة صوتية: “إذا كنت تستطيع قتل الفلسطينيين، يمكننا أن نقتلك”. ثم اتصل بكنيس يهودي آخر ومنظمة يهودية ووجه تهديدات مماثلة. وفي حالة إدانته، فإنه يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى 250 ألف دولار.
"أكسيوس": مدير الشاباك الإسرائيلي يزور القاهرة في خضم توتر العلاقات بسبب حرب غزة
نقل موقع «أكسيوس» الإخباري عن مسؤولَين إسرائيليين، اليوم الثلاثاء، قولهما إن رونين بار رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) زار العاصمة المصرية القاهرة، يوم الاثنين، حيث التقى رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل في خضم توتر في العلاقات بين البلدين بسبب الحرب في قطاع غزة.
وقال الموقع إن الرجلين بحثا خلال الزيارة التي أعقبت مشاركة البلدين في اجتماع بباريس حول صفقة محتملة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة إمكانية أن يوسّع الجيش الإسرائيلي عملياته الحالية التي بدأها قبل 115 يوماً في غزة لتشمل مدينة رفح على حدود مصر مع القطاع.