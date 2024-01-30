التغطية متواصلة | قصف عنيف على خان يونس، لبنان تقول أن إسرائيل هاجمت صباحا جنوب البلاد

ذكرت شبكة تلفزيون "إن بي سي" الأميركية أن "مفاوضين من إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر اتفقوا في الاجتماع، الذي عقد في باريس أول من أمس الإثنين، على إطار عمل لإنجاز صفقة جديدة لتبادل الأسرى والرهائن". ونقلت عن مصدر مطلع أن "الاتفاق يشمل وقفاً تدريجياً لإطلاق النار في غزة أو هدنة تصل إلى 45 يوماً، وإيصال المساعدات لسكان القطاع، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين". وأضافت أن الإطار الذي توصل إليه مفاوضو الدول الأربع يشمل إطلاق الرهائن الأميركيين والإسرائيليين المتبقين في غزة على مراحل، والبدء بالنساء والأطفال، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى تنص على الإفراج عن 35 محتجزاً لدى حماس".

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