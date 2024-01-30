نتنياهو :"لن نخرج قواتنا من غزة ولن نفرج عن آلاف المخربين"

على خلفية التقارير عن صفقة مختطفين جديدة، أوضح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم أن إسرائيل "لن تخرج الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ولن تفرج عن آلاف المخربين، هذا لن يحدث".

وشدد نتنياهو خلال تصريحاته :"هذه ليست جولة جديدة، ولا تبادل ضربات أخرى، ولا عملية أخرى- إنما انتصار تام. ليس أقل من ذلك، أنا ملتزم لهذا، مقاتلونا ملتزمين لهذاـ والغالبية المطلقة من الشعب ملتزمة بهذا". وأضاف "أسمع تصريحات عن صفقات مختلفة، إذن أود أن أوضح :لن ننهي هذه الحرب بأقل من تحقيق جميع أهدافها. هذا يعني القضاء على حماس، إعادة كافة مختطفينا وضمان أن غزة لن تشكل أي تهديد على إسرائيل".

ويشار الى ان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، خرج في زيارة الى القاهرة لمناقشة الاتفاق الذي أعد في قمة رؤساء أجهزة الاستخبارات في باريس. رغم رفض حماس المبادئ الأساسية للاتفاق أمس، أعلن هنية :"حصلنا على اقتراح نوقش في اجتماع باريس، سنرد عليها بعد دراستها". وتابع هنية "حماس منفتحة على نقاش كل مبادرة أو فكرة جدية تؤدي الى وقف شامل للعدوان ويضمن المأوى لأبناء شعبنا الذين تم تهجيرهم من بيوتهم. نأمل أن تؤدي الصفقة الى إعادة إعمار ورفع الحصار وتبادل أسرى".

وفي وقت سابق اليوم، وبعد بيان حماس عن النقاشات حول الصفقة بعد إنهاء الحرب، قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن- إنه من المتوقع أن يزور إسرائيل وهذه هي زيارته السادسة منذ السابع من أكتوبر "يوجد على الطاولة اقتراح قوي ومقنع ـ ستضطر حماس لاتخاذ قرارات".