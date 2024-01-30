قيادي في حماس: مقترح باريس لوقف إطلاق النار يشمل 3 مراحل

أكد قيادي كبير في حماس أن اقتراح وقف جديد لإطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة سيشمل ثلاث مراحل، بما في ذلك إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس والسجناء الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

وقال المسؤول في حماس لرويترز، إنه سيتم إطلاق سراح النساء والأطفال والمسنين والجرحى في المرحلة الأولى، يليها إطلاق سراح جميع الجنود الإسرائيليين والمجندات.

وأضاف المسؤول في حماس أن المرحلة الثالثة ستشهد الإفراج عن الجثامين، مردفا أن الجانبين سيوقفان العمليات العسكرية طوال المراحل الثلاث.

وبحسب مسؤول كبير في حماس، فإن عدد السجناء الفلسطينيين الذين ستضطر إسرائيل إلى إطلاق سراحهم لم يتم تحديده بعد وسيتم تحديده في المفاوضات.