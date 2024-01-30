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قيادي في حماس: مقترح باريس لوقف إطلاق النار يشمل 3 مراحل

وأضاف زعيم حماس أن المرحلة الثالثة ستشهد إطلاق سراح الجثث، مردفا أن الجانبين سيوقفان العمليات العسكرية طوال المراحل الثلاث.

i24NEWS
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الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيليIDF Spokesperson

أكد قيادي كبير في حماس أن اقتراح وقف جديد لإطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة سيشمل ثلاث مراحل، بما في ذلك إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس والسجناء الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

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وقال المسؤول في حماس لرويترز، إنه سيتم إطلاق سراح النساء والأطفال والمسنين والجرحى في المرحلة الأولى، يليها إطلاق سراح جميع الجنود الإسرائيليين والمجندات.

وأضاف المسؤول في حماس أن المرحلة الثالثة ستشهد الإفراج عن الجثامين، مردفا أن الجانبين سيوقفان العمليات العسكرية طوال المراحل الثلاث.

وبحسب مسؤول كبير في حماس، فإن عدد السجناء الفلسطينيين الذين ستضطر إسرائيل إلى إطلاق سراحهم لم يتم تحديده بعد وسيتم تحديده في المفاوضات.

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