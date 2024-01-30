الجيش الإسرائيلي يؤكد استخدام أدوات ضخ المياه لإغراق انفاق حماس في غزة

أكد الجيش الإسرائيلي مساء اليوم التقارير أن يستخدم أدوات ضخ المياه لإغراق أنفاق حماس في قطاع غزة، الحديث يدور عن الأدوات التي تستخدمها القوات في الأنفاق.

ووفقا لبيان الجيش قامت عدة من الوحدات بالجيش بالاشتراك مع وزارة الأمن بتطوير عدد من الأدوات لضخ المياه بقوة عالية إلى أنفاق حماس في القطاع، كجزء متنوع من أدوات يمتلكها الجيش الإسرائيلي لمعالجة قضية الأنفاق.

وتشمل القدرات تركيب مضخات وأنابيب، في مقابل تطوير قدرات بمستوى هندسي ونشاط للعثور على مداخل الأنقاق المناسبة للمهمة. وسبق تشغيل هذه القدرات عمل طاقم مهني شامل عمل على تحليل صفات الأرض وأنظمة المياه في المنطقة، بما يشمل عدم إلحاق الضرر باالمياه الجوفية بالمنطقة. ضخ المياه ينفذ فقط في الأماكن المناسبة لذلك، واختيار نوع وطريقة العمل يتم ملائمتها مع كل حالة.

وذكر بيان الجيش أن المشروع أنجز بعد جهود متواصلة وتدريبات للقوات مع الجهات التكنلوجية، واعتبر البيان المشروع أنه اختراق هندسي وتقني كبير لمواجهة التحديات تحت الأرض، وتم تطويره بعمل مشترك لجهات مختلفة في جهاز الأمن.

وتواصل الوحدة 98 باليوم 116 للقتال التقدم في خان يونس من فوق وتحت الأرض. وتم تحويل المسلحين الذين أخرجوا من الأنفاق الى تحقيق الشاباك ودمر الجيش الإسرائيلي منصة إطلاق الصواريخ التي أطلقت القذائف تجاه منطقة جوش دان وسط إسرائيل والتي عثر عليها على مسافة مئة متر من القوات.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن نحو 100 مسلح قتلوا أمس في القتال في غزة. وعلى صعيد متصل قرر الجيش الإسرائيلي تبكير تجنيد 1300 شاب لصفوفه .