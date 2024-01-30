وزير الأمن الإسرائيلي: هكذا سنتعامل مع الرشقات الصاروخية الواسعة تجاه منطقة حيفا

أجرى وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت تقييما أمنيا خاصا اليوم حول مسألة الجبهة الداخلية في مدينة حيفا شمال إسرائيل، وذلك على خلفية تواصل القتال في شمالي البلاد واستعدادا لسيناريو محتمل لتوسع القتال بصورة كبيرة ايضا تجاه منطقة حيفا.

وأشار غالانت "ننهي حاليا تقييما للوضع حول جاهزية الجبهة في منطقة حيفا. نحن جاهزون، لكننا سنواصل الاستعداد، ونجمع المزيد والمزيد من القدرات لأنه لم يتم حل كل الأمور، ولكن الأمور تسير بشكل جيد، وعلينا أن نأخذ في الاعتبار احتمال حدوث تصعيد واسع النطاق، وهذا أمر يمكن أن يحدث".

وأضاف :"اننا ملتزمون بإعادة سكان الشمال الى بيوتهم، الحديث يدور عن 80 الف مواطن لاجئين في بلادهم على مدار أربعة أشهر. ونتطلع الى القيام بذلك بأسرع وقت، نحن نرغب بأن نعيدهم بأمان- هذا الأمر يمكن تحقيقه عن طريق عملية منظمة، أو من خلال خلق شروط أمنية عن طريق عمل عسكري يمكن أن يتدحرج لأي أمر- هذا هو السيناريو الأساسي".

وبخصوص المحاولات للتوصل الى تسوية سياسية حول الموضوع قال "أقول هنا بصورة واضحة- امكانية التوصل الى تسوية سياسية تتراجع، سنصل الى المرحلة التي سيستنفذ بها قدراتنا وصبرنا، والنتيجة من ذلك يمكن أن تؤدي الى نشاط قوي يمكن أن تصل نتائجة الى منطقة حيفا ايضا ويجب أخذ هذا بعين الاعتبار".

وأضاف :"لذلك الى جانب الجاهزية العسكرية التي نعززها، والى جانب العملية المنظمة التي نحاول أن نقودها بالجهود السياسية-الديبلوماسية، نحن أيضا جاهزين بالمجال المدني وقيادة الجبهة الداخلية تلقت تعليمات واضحة".