ذكرت قناة كان 11 الإسرائيلية، أنه من المتوقع التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، والذي سيشمل صفقة رهائن وتبادل الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، الأسبوع المقبل.

وتقوم حماس حاليا بمراجعة الخطوط العريضة للاتفاق، الذي تم التفاوض عليه عبر قطر والولايات المتحدة، قبل وصول وفدها إلى مصر.

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