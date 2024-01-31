التغطية متواصلة| تقرير : صفقة الرهائن سيتم الاتفاق عليها الأسبوع المقبل
وتقوم حماس حاليا بمراجعة الخطوط العريضة للاتفاق، الذي تم التفاوض عليه عبر قطر والولايات المتحدة، قبل وصول وفدها إلى مصر.
ذكرت قناة كان 11 الإسرائيلية، أنه من المتوقع التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، والذي سيشمل صفقة رهائن وتبادل الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، الأسبوع المقبل.
وتقوم حماس حاليا بمراجعة الخطوط العريضة للاتفاق، الذي تم التفاوض عليه عبر قطر والولايات المتحدة، قبل وصول وفدها إلى مصر.
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تقرير: إيران حذرت الولايات المتحدة من أنها إذا هاجمت أراضيها فإن البلدين سوف ينجران إلى صراع مباشر
وجهت إيران رسالة إلى الولايات المتحدة عبر وسطاء مفادها أنها إذا هاجمت الأراضي الإيرانية بشكل مباشر، فإن طهران ستلحق الضرر بالأصول الأميركية في الشرق الأوسط، وتجر الجانبين إلى صراع مباشر، حسبما أوردت صحيفة "الغارديان" البريطانية.
تم تسليم التحذير للأمريكيين بينما إيران في حالة تأهب قصوى وتنتظر لترى كيف سيرد رئيس الولايات المتحدة جو بايدن على مقتل الجنود الأمريكيين الثلاثة في هجوم بطائرة بدون طيار على الحدود الأردنية السورية شنته الجماعات الإيرانية
الحوثيون: إذا لم تغادر الولايات المتحدة المنطقة بعد الحرب فإنها ستواجه صراعاً آخر
قال مصدر عسكري في صنعاء لصحيفة الأخبار اللبنانية التابعة لحزب الله، إن الحوثيين، مبعوثي إيران في اليمن، قد يعلنون عن مرحلة جديدة في القتال ضد الولايات المتحدة إذا انتهت الحرب في غزة،والقوات الأميركية لم تغادر المنطقة،
وبحسب قوله فإن خفض التصعيد في البحر الأحمر وخليج عدن مرتبط بـ"انتهاء الحرب في غزة ورفع الحصار وإدخال المساعدات، لكن إن الوجود الأجنبي الذي وصل إلى المنطقة لحماية السفن الإسرائيلية سيواجه جولة جديدة من الصراع إذا لم تغادر السفن الحربية الأمريكية."
الشرطة الإسرائيلية تعلن مقتل ران جويلي أثناء القتال يوم 7 أكتوبر، وجثته محتجزة في غزة
كان الرقيب أول من وحدة الدورية الخاصة ياسام متمركزًا في منطقة النقب الجنوبي، وقام بالرد على الهجوم الذي قادته حماس على كيبوتس ألوميم.
لبنتاغون : الولايات المتحدة أسقطت صاروخا أطلقه الحوثيون باتجاه البحر الأحمر
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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود، ما يرفع حصيلة العملية البرية في غزة إلى 223
قتل الضابط يوفال نير والنقيب جبرائيل شاني في نفس المعركة في الجنوب، والرائد نيتزر سيمشي في شمال قطاع غزة.