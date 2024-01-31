الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود، ليرتفع عدد القتلى في العمليات البرية إلى 223

أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل ثلاثة جنود قتلوا خلال الإشتباكات في غزة أمس، ليصل عدد القتلى في الهجوم البري إلى 223.

والجنود القتلى هم: الرائد (احتياط) نيتزر سيمشي، 30 عاماً، من بلدة مسعد شمالي إسرائيل، من الكتيبة 87 التابعة للواء المدرع 14.

والنقيب (احتياط) جافرييل شاني، 28 عامًا، من بلدة إيلي بالضفة الغربية، من الكتيبة 6646 التابعة للواء 646.

والضابط (احتياط) يوفال نير، 43 عامًا، من بلدة كفار عتصيون بالضفة الغربية، من الكتيبة 6646 التابعة للواء 646.

وأشار الجيش إلى أن شاني ونير قتلوا أثناء القتال في جنوب غزة، فيما سيمشي قتل أثناء القتال في شمال غزة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي إن جنديين آخرين أصيبا بجروح خطيرة في نفس المعركة.