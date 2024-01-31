الشرطة الإسرائيلية : ران جويلي توفي أثناء القتال في 7 أكتوبر وجثته محتجزة في غزة

كشفت الشرطة الإسرائيلية صباح الأربعاء عن اسم الضابط الذي قُتل في 7 أكتوبر خلال الهجوم الذي قادته حماس على كيبوتس ألوميم، وهو الرقيب ران غويلي، وجثته محتجزة في غزة منذ ذلك الحين.

وقالت الشرطة في بيان "إن لجنة الخبراء التي اجتمعت في 30 كانون الثاني/يناير بمشاركة ممثلين عن وزارة الصحة وأجهزة المخابرات والشرطة الإسرائيلية ووزارة الشؤون الدينية والحاخام الأكبر لإسرائيل، أكدت بناء على النتائج المقدمة إليها أن جويلي لم يعد على قيد الحياة".

وخلص البيان إلى أن "ران قتل بتاريخ 7 تشرين الأول الماضي وتم اختطاف جثته واحتجازها لدى حماس".

كان جويلي جزءًا من ياسام، وهي وحدة دورية خاصة تركز على السيطرة على الحشود ومكافحة أعمال الشغب. وكان يتمركز في منطقة جنوب النقب.

وبوفاته يرتفع عدد ضباط الشرطة الذين قتلوا في الحرب إلى 61، غالبيتهم صباح يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل ثلاثة جنود قتلوا خلال الإشتباكات في غزة أمس، ليصل عدد القتلى في الهجوم البري إلى 223.