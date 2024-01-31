تقرير: هذه هي تفاصيل صفقة الإفراج عن المختطفين الإسرائيليين التي أقرتها قمة باريس

تطرقت صحيفة "الأخبار" اللبنانية صباح اليوم الأربعاء تفاصيل صفقة الإفراج عن الرهائن التي تم اقرارها في قمة باريس وبعثت الى الفصائل الفلسطينية. في إطارها، وفقا للتقرير، ستقوم إسرائيل بالإفراج عن النساء والأطفال الفلسطينيين الذين اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر مقابل 40 مختطفا إسرائيليا. وعلى الصعيد الإنساني، ستشمل الصفقة رفع كافة القيود المفروض على تحركات سكان غزة، إدخال المنظمات الإنسانية الدولية لمساعدة السكان المدنيين.

ووفقا للتقرير، المرحلة الأولى من الصفقة ستستمر ستة أسابيع بينها ستقوم الفصائل الفلسطينية بالبحث والعثور عن المختطفين المحتجزين لدى منظمات في مناطق مختلفة. وخلال هذه الفترة ستتوقف كافة الأنشطة العسكرية، وسيتوقف جمع المعلومات الاستخباراتية باستخدام الطائرات الحربية والمسيرات من المناطق التي يتواجد بها الجيش الإسرائيلي.

في المرحلة الثانية سيتم الإفراج عن مجندات إسرائيليات، ولا تزال إسرائيل ضم الجنود إليها ايضا- مقابل الإفراج عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين. ووفقا للتقديرات مقابل كل جندية مختطفة سيفرج عن 150 أسير فلسطيني، الى جانب إدخال مساعدات إنسانية، وتشغيل الخدمات الصحية، المياه والمخابز في كافة أنحاء غزة.

وفي المرحلة الثالثة تبدأ هدنة جديدة تستمر ستة أسابيع تقوم خلالها االفصائل الفلسطينية بجمع جثامين المختطفين الإسرائيليين التي سيتم تسليمها إلى إسرائيل مقابل الإفراج عن غالبية المعتقلين الفلسطينيين لديها وتسليم جثامين فلسطينيين.