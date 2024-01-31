تقرير/مصر: إذا لم يتم التوصل لاتفاق بغزة قبل رمضان ستخرج الأمور عن السيطرة

قال مسؤول مصري إنه يجب التوصل الى وقف اطلاق النار واتفاق بخصوص قضية المختطفين الإسرائيليين حتى بداية شهر رمضان، وأضاف المسؤول وفقا لما نقلته هيئة البث الرسمية "كان "إنه "توجد مخاوف في حال لم يحدث الأمر، فإن هذا سيؤدي الى مزيد من التصعيد في المنطقة وإن الأمور ستخرج عن السيطرة".

وتعتقد القاهرة وفقا للتقرير بأن "على الولايات المتحدة أن تقوم بممارسة ضغوطات أكبر على إسرائيل بهدف التوصل الى وقف إطلاق نار في الحرب.

وعلى صعيد متصل تطرقت صحيفة "واشنطن بوست" الأربعاء الى المعضلة التي تواجهها إسرائيل في قضية معبر رفح ، وصرح الباحث الإسرائيلي ميخائيل ميلشطين من جامعة رايخمان إن "استعادة السيطرة الإسرائيلية في المنطقة ضرورية لخلق وضع استراتيجي جديد في غزة ، لا تكون فيه حماس قادرة على مهاجمة إسرائيل مجددا".

وأضاف إنه "يجب السيطرة على هذا المعبر، وإلا فهذا يعني أنه لو حصل وقف لإطلاق النار، فإن حماس ستواصل الحصول على كل ما تحتاجه من ناحية عسكرية".

مع ذلك فإن السيطرة الإسرائيلية على معبر رفح ومحور فيلادلفيا ستعرض اتفاق السلام بين إسرائيل ومصر للخطر. وقالت مسؤولة إسرائيلية "يجب التشديد على أن كل خطوة إسرائيلية في هذا الاتجاه ستقوم الى تهديد خطير للعلاقات بين مصر وإسرائيل".