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خطة إصلاحات شاملة في السلطة الفلسطينية لليوم التالي بعد الحرب في غزة

هذه الخطة الاصلاحية تأتي بدفع وضغوطات تمارسها الولايات المتحدة على السلطة الفلسطينية

i24NEWS
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وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، يمين، في رام الله بالضفة الغربية، الأربعاء، 10 يناير، 2024.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، يمين، في رام الله بالضفة الغربية، الأربعاء، 10 يناير، 2024.Jaafar Ashtiyeh/Pool Photo via AP

تستعد السلطة الفلسطينية الى اصلاحات شاملة في اليوم التالي بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة ويمكنها أن تشمل المعاشات الممنوحة لعائلات الأسرى الفلسطينيين. 

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وذكرت هيئة البث الرسمية "كان" أن إدارة بايدن تمارس ضغوطات كبيرة على السلطة الفلسطينية لإقناعها باتخاذ هذه الخطوة الدراماتيكية.  

ووفقا للتقرير فإن ابو مازن يتوقع من جانبه الحصول على مقابل كبير- اولا وقبل كل شيئ موطئ قدم في قطاع غزة بعد انهيار نظام حماس في القطاع. 

وستشمل الإصلاحات المخطط لها مجالات قضائية، التربية والتعليم والاقتصادية وفي إطارها سيكون تغيير في القيادة في رام الله ، وتشمل الخطة إصلاح آخر مخطط له في البرنامج، اذا نجح بالفعل، الا أنه مدرج ايضا على جدول الأعمال وهو آلية الدفع لعائلات الأسرى الفلسطينيين. 

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