خطة إصلاحات شاملة في السلطة الفلسطينية لليوم التالي بعد الحرب في غزة

تستعد السلطة الفلسطينية الى اصلاحات شاملة في اليوم التالي بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة ويمكنها أن تشمل المعاشات الممنوحة لعائلات الأسرى الفلسطينيين.

وذكرت هيئة البث الرسمية "كان" أن إدارة بايدن تمارس ضغوطات كبيرة على السلطة الفلسطينية لإقناعها باتخاذ هذه الخطوة الدراماتيكية.

ووفقا للتقرير فإن ابو مازن يتوقع من جانبه الحصول على مقابل كبير- اولا وقبل كل شيئ موطئ قدم في قطاع غزة بعد انهيار نظام حماس في القطاع.

وستشمل الإصلاحات المخطط لها مجالات قضائية، التربية والتعليم والاقتصادية وفي إطارها سيكون تغيير في القيادة في رام الله ، وتشمل الخطة إصلاح آخر مخطط له في البرنامج، اذا نجح بالفعل، الا أنه مدرج ايضا على جدول الأعمال وهو آلية الدفع لعائلات الأسرى الفلسطينيين.