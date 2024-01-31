هذه طريقة القتال التي يتبعها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة

استعرض المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي المداهمات والاقتحمات المركزة التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي لممارسة ضغوطات على حماس ، وقال إن قوات الفرقة 162 يواصلون القتال في شمال ومركز غزة "خلال اليوم الماضي، مقاتلوا الطاقم القتالي للوحدة 401 عملوا في شمال غزة وأسفر عدد من المعارك التي خاضها عناصر الجيش مع مسلحي حماس لمقتل 15 من المسلحين.

الطريقة التي اتبعها الجيش الإسرائيلي في شمال غزة وفي مخيم الشاطئ وفقا لـN12 هي مداهمات مركزة. الجيش الإسرائيلي خرج عمليا من هذه المناطق، وبذلك سمح لمسلحي حماس الذين بقوا هناك بالخروج من الأنفاق، ويقول الجيش الإسرائيلي إنه وبعد الكشف عنهم بفضل معلومات استخباراتية تعود القوات الى المنطقة وتقوم باغتيالهم.

وافيد أن أكثر من 40 مسلحا في حماس في مركز وشمال غزة تم القضاء عليهم بهذا الأسلوب. حيث أن المسلحين يشعرون بالأمان ويخرجون من الأنفاق ويعود الجيش الإسرائيلي بسرعة ويقضى عليهم في مداهمة سريعة بعد اختبائهم في الأنفاق طيلة أيام االقتال، هذه المعارك التي وفق هذه الصورة لا زالت متواصلة.

وذكر بيان الجيش الإسرائيلي إنه في مخيم الشاطئ شمال قطاع غزة قام مقاتلوا الفريق الحربي للوحدة 5 بالتعاون مع قوات سلاح الجو بالقضاء على مسلحين نشطوا قرب القوات الإسرائيلية في المنطقة وشكلوا تهديدا. اضافة لذلك ، قامت القوات بتفتيش المباني العسكرية في المنطقة وعثرت على وسائل قتالية عديدة، الى جانب وثائق ومعدات عسكرية لحماس.

أما في خان يونس وسعت القوا هجماتها نحو الجنوب- وليس نحو الغرب تجاه مخيم اللاجئين. القتال في المنطقة يجري من فوق وتحت الأرض، الأمر الذي يمكن أن يضاعف الضغوطات على مسؤولي حماس، لزيادة احتمال خروج صفقة الإفراج عن مختطفين الى النور.