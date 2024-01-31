الشاباك يكشف: هكذا حاولت حماس تجنيد إسرائيليين يهود لمهمات

كشف جهاز الأمن العام الشاباك أنه بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي وشرطة القدس تم الكشف عن ظاهرة بدأت قبل الحرب، في إطارها استغل نشطاء حماس في قطاع غزة يهودا يحملون الجنسية الإسرائيلية بدون علمهم كمساعدين بنقل شحنات- ويهدف النشاط الى تدريبهم على المساعدة بنقل المواد الناسفة أو الوسائل القتالية لتنفيذ عمليات ضد أهداف نوعية في إسرائيل.

Shin Bet Spokesperson

وذكر البيان أن هذه الأنشطة نفذت من قبل "قيادة الضفة" -هيئة حماس في قطاع غزة وغالبية الذين يقودونها من المحررين في صفقة شاليط من الضفة الغربية وتم إبعادهم الى غزة، وافيد أن القسم الذي عرف بـ"قسم العمليات" وهو قسم مسؤول عن العمليات ضد إسرائيليين في الضفة الغربية وإسرائيل.

وقامت القوات الإسرائيلية بتاريخ 18 كانون ثاني/ديسمبر بالتعاون مع الشاباك بمداهمة مكتب حماس في قطاع غزة وعثرت على حواسيب ومستندات تشمل معلومات حول الشبكة التي نشطت ضد إسرائيل قبل الحرب.

وكشف لاحقا عن معلومات عن يهود إضافيين كانوا على تواصل مع حسابات فيسبوك مزيفة تم إدارتها من قبل نشطاء حماس، الذين تخفوا كإسرائيليين يعيشون في الخارج ويبحثون عن مبعوثي إرساليات لتنفيذ مهمات مختلفة مقابل أجر مالي.