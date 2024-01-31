نتنياهو لذوي المخطوفين: نبذل الجهود للتوصل الى اتفاق لكن كلما تكتمنا على ذلك زادت احتمالات النجاح"

التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم (الأربعاء)، بممثلي عائلات الرهائن المحتجزين، في مكتبه في القدس. وتحدث رئيس الوزراء في بداية اللقاء عن الجهود المبذولة لوضع الخطوط العريضة للإفراج عن المختطفين.

وقال رئيس الوزراء: "إننا نبذل قصارى جهدنا. كلما انكشفت هذه الجهود على العلن فإنها تتلاشى، وكلما كانت هذه الجهود أكثر سرية، زادت احتمالات نجاحها" وأردف: "وبطبيعة الحال، ولهذين السببين، أنا مقيد في الحديث معكم. وأطلب منكم أن تفهموا أننا ملتزمون حقًا بكل معنى الكلمة، وهو كلام من صميم القلب".

وتابع نتنياهو يطمئن ذوي المخطوفين: "إنه جهد حقيقي. ليس وهميا وليس من أجل الظهور بمظهر من يعمل - ولكن من منطلق التزامنا بإعادة الجميع. فكرنا منشغل بالجميع، والجهد يخص الجميع. من السابق لأوانه القول كيف سيتم ذلك، لكنه جهد يتم هذه الأيام، في هذه اللحظات، وفي هذه الساعات بالذات".

وشارك في اجتماع اليوم 26 ممثلاً من 18 عائلة. وقد رافق رئيس الوزراء المسؤول عن المختطفين والمفقودين، المقدم غال هيرش، ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، والسكرتير العسكري العقيد آفي غيل، وسكرتير الحكومة يوسي فوكس.

يشار إلى أن التقارير تتحدث مؤخرا عن تزايد احتمالات التوصل الى اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن، حيث من المتوقع التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، يشمل صفقة تبادل الرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، الأسبوع القادم، فيما تقوم حركة حماس من جهتها بمراجعة الخطوط العريضة للاتفاق، الذي تم التفاوض عليه عبر قطر والولايات المتحدة، قبل وصول وفدها إلى مصر.