مقتل قائد وحدة النخبة في سلاح الجو الإسرائيلي أثناء القتال في شمال غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء مقتل الجندي يتسهار هوفمان شمال قطاع غزة بعد إخطار ذويه. هوفمان البالغ من العمر 36 عاما من سكان بلدة اشحار في الجليل، هو رائد (احتياط) وقائد فصيل في وحدة شلداغ
i24NEWS
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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مقتل الجندي يتسهار هوفمان في شمال قطاع غزة بعد إخطار ذويه. هوفمان البالغ من العمر 36 عاما من سكان بلدة اشحار في الجليل، وهو رائد (احتياط) وقائد فصيل في وحدة شلداغ سقط في معركة شمال قطاع غزة.
بمقتله، ارتفع عدد الجنود القتلى في العملية البرية إلى 224.
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