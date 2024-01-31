الموساد يقترح خطة من 9 نقاط لصفقة محتملة بشأن الإفراج عن الرهائن

قدم رئيس الموساد ديدي بارنياع وثيقة من 9 نقاط إلى وزراء حكومة الحرب، تحدد معالم صفقة الرهائن المحتملة. ويشير العنصر الأساسي في الاقتراح إلى إطلاق سراح 35 مختطفًا حيًا في المرحلة الأولى، حسبما تشير مجموعة متنوعة من التقارير.

تنص الهدنة المقترحة، والتي تحمل اسم "35+7"، تحديد يوم هدنة لكل مختطف، مع تخصيص أسبوع إضافي لمزيد من المفاوضات.

ومن الجدير بالذكر أن أحد كبار المسؤولين أكد أن النقاش قد لا يدور حول عدد السجناء فحسب، بل أيضًا حول "نوعية" المشمولين في عملية التبادل المحتملة.

انعكست التحركات الأخيرة المتعلقة بالتوصل إلى صفقة تسمح بإطلاق سراح الرهائن على المشهد السياسي، حيث تعرض رئيس الوزراء لضغوط من جانب الأحزاب اليمينية لا سيما وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير الذي رفض صفقة متهورة وفق تعبيره وهدد بالانسحاب من الحكومة وأعلن رئيس المعارضة في الكنيست يائير لابيد عن استعداده الانضمام إلى الحكومة في سبيل إخراج الصفقة إلى حيز التنفيذ.

وأشارت تقارير إلى دعوة وزير القضاء ياريف ليفين، نتنياهو، إلى دراسة اقتراح لابيد، بجدية بل وعرض منصبا رفيعا في إشارة إلى تنازله عن وزارة القضاء. ومع ذلك، فإن المستشارين السياسيين المقربين من رئيس الوزراء يعارضون بشدة الانضمام إلى حزب “يش عتيد”، محذرين من أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى حل الحكومة.

Tomer Neuberg/Flash90

وفي الوقت نفسه، تشمل المناقشات المتعلقة بالصفقة المحتملة مطالبة حماس بإطلاق سراح مسلحي النخبة، وهم وحدة قيادة بحرية داخل حماس، شاركوا في مذبحة 7 أكتوبر. وبحسب ما ورد لم تتخذ إسرائيل قرارا بعد في هذا الشأن. ويشير تقييم داخل إسرائيل إلى أنه بمجرد أن تعطي حماس الضوء الأخضر، قد تكون هناك نافذة من 7 إلى 10 أيام إضافية لوضع اللمسات النهائية على الصفقة والتوقيع عليها.