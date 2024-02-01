التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يقتل عشرات المسلحين في أنحاء غزة ويدمر صواريخ بعيدة المدى بخان يونس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
أعلن عدد من المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك وزراء حكومة الوحدة بيني غانتس وغادي آيزنكوت، عن تأييدهم لوقف المساعدات مؤقتًا بسبب وصول غالبية الإمدادات إلى حماس
أعلن عدد من المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك وزراء حكومة الوحدة بيني غانتس وغادي آيزنكوت، عن تأييدهم لوقف المساعدات مؤقتًا بسبب وصول غالبية الإمدادات إلى حماس. وتشير التقارير إلى أنه تم تكليف قوات الأمن الإسرائيلية بمهمة إيجاد حل، لكنها لم تكن جاهزة بعد.
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المبعوثة الخاصة المكلفة بموضوع العنف الجنسي في الأمم المتحدة التقت مع المختطفات المفرج عنهن
قامت المبعوثة الخاصة المكلفة بالتحقيق في قضايا العنف الجنسي في الأمم المتحدة، بريميلا باتن، بزيارة مقر المختطفين والتقت بالمختطفات اللواتي تم الإفراج عنهن من أسر حماس وكذلك بعائلات المختطفات اللواتي ما زلن رهائن في قطاع غزة. واستمعت باتن إلى شهاداتهم ووعدتهم باتخاذ كافة الوسائل المتاحة بين أيديها من أجل إطلاق سراح المختطفين.
وخلال زيارتها، التقت باتن أيضًا بالنقيب (ردًا على ذلك) أبيجيل بار آشر، رئيسة فريق التعرف على الجثث التابع للحاخامية العسكرية في معسكر شورا. وستقدم البعثة الخاصة نتائج زيارتها للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لصالح تخصيص جزء من التقرير السنوي حول الجرائم الجنسية لأحداث 7 أكتوبر(وفقا لواينت).
تقرير: إسرائيل ومصر تقتربان من الاتفاق على قضيتي رفح ومحور فيلادلفيا الخلافيتين
أثمرت الجهود الإسرائيلية المصرية المكثفة على مدى الأسابيع الأخيرة عن تقارب على طريق إيجاد حلول للقضايا الحساسة المطروحة، وفق ما أفادت مصادر مطلعة على التفاصيل لمراسل الشؤون العسكرية والأمنية في إذاعة الجيش، اليوم الخميس.
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وزارة الصحة في قطاع غزة: مصرع 183 شخص وإصابة 377 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مصرع 183 شخصا وإصابة 377 آخرين خلال الأربع والعشرين ساعة. وأضافت أنه "لا يزال هناك المزيد من القتلى تحت الأنقاض وعلى جوانب الطرق".
الجيش الإسرائيلي يقتل العشرات من المسلحين في أنحاء غزة، ويدمر صواريخ بعيدة المدى في خان يونس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
بالإضافة إلى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن فريق اللواء 401 القتالي واصل مداهمة المباني العسكرية لحماس والقضاء على المسلحين شمال قطاع غزة.
ضحايا هجوم حماس في إسرائيل وعائلاتهم يحملون إيران المسؤولية في دعوى قضائية اتحادية جديدة
في دعوى جديدة ضد إيران قرر ما لا يقل عن 66 من الضحايا الإسرائيليين الأمريكيين جراء هجوم 7 أكتوبر مطالبة إيران بمبلغ تعويض يصل مليار دولار من خلال دعوى قضائية أمام محكمة فدرالية في نيويورك. ويزعم أصحاب الدعوى أن إيران قامت بتمويل وتدريب الذراع العسكري لحركة حماس، وبالتالي فهي تتحمل مسؤولية نتائج هذه الأعمال.
الولايات المتحدة تجدد رفضها لتهجير الفلسطينيين من غزة
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القيادة المركزية تؤكد الضربات على 10 طائرات انتحارية بدون طيار للحوثيين ومحطة التحكم الأرضية
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تقارير فلسطينية تشير إلى سقوط ضحايا جراء القصف الإسرائيلي على وسط قطاع غزة