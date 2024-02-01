أعلن عدد من المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك وزراء حكومة الوحدة بيني غانتس وغادي آيزنكوت، عن تأييدهم لوقف المساعدات مؤقتًا بسبب وصول غالبية الإمدادات إلى حماس. وتشير التقارير إلى أنه تم تكليف قوات الأمن الإسرائيلية بمهمة إيجاد حل، لكنها لم تكن جاهزة بعد.

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