تقرير: إسرائيل ومصر تقتربان من الاتفاق على قضيتي رفح ومحور فيلادلفيا

أثمرت الجهود الإسرائيلية المصرية المكثفة على مدى الأسابيع الأخيرة عن تقارب على طريق إيجاد حلول للقضايا الحساسة المطروحة، وفق ما أفادت مصادر مطلعة على التفاصيل لمراسل الشؤون العسكرية والأمنية في إذاعة الجيش، اليوم الخميس.

ويضيف المراسل أن الاتفاق المرتقب يرتكز إلى عدد من البنود أولها التزام إسرائيل تجاه مصر بأنها لن تعمل في منطقة رفح، قبل أن تسمح لعدد كبير من السكان الموجود هناك (نحو مليون شخص) بالإخلاء من المنطقة، وذلك لتقليل مخاطر تدفق اللاجئين من غزة إلى الأراضي المصرية، بوصفه ما يؤرق المصريين على وجه الخصوص.

وفي البند الثاني- لم تقرر إسرائيل بعد إلى أين ستنقل السكان، ولكن هناك خياران مطروحان على الطاولة - شمال قطاع غزة (مطلوب قرار سياسي للسماح بعودة المواطنين هناك) أو خان يونس ولكن بعد أن يكمل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية المكثفة هناك.

وثالثا: بالنسبة لمحور فيلادلفيا/صلاح الدين: سيكون لإسرائيل "تأثير معين" على ما يجري على طول المحور، ولكن من دون وجود مادي دائم للقوات الإسرائيلية. مثل هذا النفوذ الإسرائيلي يمكن أن يكون من خلال الوسائل التكنولوجية التي سيتم تركيبها على طول المحور الحدودي.

رابعا: من المرجح أن تتكفل دولة عربية خليجية بتمويل بناء الجدار تحت الأرض ضد أنفاق التهريب التي تعبر من غزة إلى مصر. ووفقا للنشر فإن الدولة نفسها التي تجري معها المحادثات (والتي لم يُنشر اسمها في النشر) أبدت استعدادها لتمويل بناء الجدار، لكن بشرط موافقة مصر على الخطوة برمتها.

وكان رئيس الشاباك رونين بار قد توجه الى القاهرة قبل يومين في محاولة لمعالجة التوترات المتزايدة بين إسرائيل ومصر بشأن الصراع المستمر في غزة حيث أجرى محادثات مع رئيس المخابرات المصرية عباس كامل تمحورت حول الوضع على محور فيلادلفيا وتعاون البلدين لمنع تهريب الأسلحة إلى غزة".