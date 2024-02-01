تقرير: "150 أسير فلسطيني مقابل كل جندية إسرائيلية ووقف إطلاق النار لمدة شهر ونصف"

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية المزيد من التفاصيل حول ملامح صفقة الإفراج عن الرهائن التي من المتوقع أن تتكون من ثلاث مراحل. في المرحلة الأولى، تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع ووقف تشغيل الطائرات بدون طيار في قطاع غزة، في حين تقوم حماس بجمع المختطفين المقرر إطلاق سراحهم، والمسنين والمرضى والأطفال.

وفي المرحلة الثانية، سيتم أيضاً إطلاق سراح جنديات إسرائيليات في قطاع غزة مقابل زيادة المساعدات الإنسانية. وفي المرحلة الثالثة ستطلق حماس سراح الجنود وجثث المختطفين.

ووفقا للتقرير، لا تزال هناك بعض النقاط الشائكة في المحادثات، بما في ذلك النسبة التي سيتم اعتمادها للإفراج عن المختطفين مقابل الأسرى الفلسطينيين. وورد أن حماس تطالب بإطلاق سراح 150 أسيراً فلسطينياً مقابل كل جندية إسرائيلية.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال أمس الأربعاء تعقيبا على نهر الشائعات حول ما يتعلق بالموافقة الإسرائيلية على اتفاق لإطلاق سراح الرهائن إنه لن يسمح بصفقة كهذه بأي ثمن. وأضاف: "لن تعيق السياسات الائتلافية صفقة كهذه لكن اعتبار أمن إسرائيل هو من سيفعل إذا لزم الأمر" في إشارة واضحة إلى عدم الموافقة على الانبطاح أمام شروط حماس المفرطة في المبالغة وأخطرها المطالبة بإنهاء الحرب وفق تعبيره.