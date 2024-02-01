وزير الأمن غالانت: "الأونروا فقدت شرعيتها للوجود بشكلها الحالي"

أوضح وزير الأمن يوآف غالانت الخميس خلال استضافته وفدا من السفراء لدى الأمم المتحدة قراره الحاسم من مسألة تورط موظفي وكالة الأونروا في هجوم حماس في السابع من أكتوبر.

وقال بعد أن أطلع السفراء على كافة المعلومات التي تربط نشطاء المنظمة بحماس، "إن الأونروا لا تعمل كتنظيم إغاثة شرعي وأنها فقدت شرعيتها للبقاء في بنيتها الحالية، في ظل التورط العميق لموظفي المنظمة في تنفيذ أعمال إرهابية وقتل ضد مواطنين إسرائيليين يوم 7.10، في أعقاب التكافل المستمر بين حماس والأونروا".

كما استعرض الوزير سير القتال في قطاع غزة وأكد أن الجيش الإسرائيلي سيواصل الحرب حتى يحقق أهدافه المتمثلة بتفكيك القدرات العسكرية لحماس وإخراجها من السلطة في غزة وإعادة المختطفين.

وتحدث غالانت مع السفراء حول القتال على الحدود الشمالية، وأوضح أن النافذة الزمنية للعمل الإسرائيلي لضمان أمن سكانها وإعادة 80 ألف مواطن إلى منازلهم تتضاءل. وشدد الوزير غالانت على أن إسرائيل تفضل القيام بذلك من خلال التسوية السياسية، لكنها في الوقت نفسه تعزز الاستعداد للخيار العسكري.

كما استعرض غالانت بالتفصيل العمل العدواني الذي تقوم به إيران ضد إسرائيل في سبع جبهات قتالية مختلفة. وقال الوزير غالانت للسفراء إن إسرائيل ستتحرك ضد أي تهديد، ومن واجب المجتمع الدولي أن يتحرك ضد العدوان الإيراني.