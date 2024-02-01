القوات الإسرائيلية تدمر نحو 70 فتحة نفق واشتباكات تنتهي بمقتل مسلّحين في خان يونس

ركز الفريق القتالي التابع للواء 55 خلال الشهرين الماضيين عمله في في منطقة خان يونس حيث عثرت الفرقة على مخابئ وأتلفت العديد من الأسلحة فضلا عن القضاء على عدد كبير من المسلحين

i24NEWS
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جنود من الجيش الإسرائيلي بمواجهة انفاق في خان يونس، جنوب قطاع غزة
جنود من الجيش الإسرائيلي بمواجهة انفاق في خان يونس، جنوب قطاع غزةIDF Spokesperson

ركز الفريق القتالي التابع للواء 55 خلال الشهرين الماضيين عمله في في منطقة خان يونس حيث عثرت الفرقة على مخابئ وأتلفت العديد من الأسلحة فضلا عن القضاء على عدد كبير من المسلحين المنخرطين في القتال ضد القوات الإسرائيلية.

https://twitter.com/i/web/status/1753048422016299073

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كما عثر المقاتلون في الأسابيع الأخيرة على موقعين لإطلاق الصواريخ جرى استخدامهما لإطلاق الصواريخ باتجاه الحدود الإسرائيلية. وتمكنت فرق القناصة التابعة للواء من رصد تحركات مشبوهة وتم القضاء على المسلحين. كما أطلقت خلال المواجهات قذيفة آر بي جي باتجاه القوة، فجاء الرد بإطلاق النار باتجاه المبنى المحدد وقتل في هذه الحادثة الجندي الراحل جدعون إيلاني.

IDF Spokesperson
أسلحة تابعة لحركة حماس عثر عليها جنود الجيش الإسرائيلي العاملون في خان يونس، جنوب قطاع غزةIDF Spokesperson

وغادر مقاتلو اللواء جنوب قطاع غزة واستبدلتهم قوات أخرى في القطاع.

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