ركز الفريق القتالي التابع للواء 55 خلال الشهرين الماضيين عمله في في منطقة خان يونس حيث عثرت الفرقة على مخابئ وأتلفت العديد من الأسلحة فضلا عن القضاء على عدد كبير من المسلحين المنخرطين في القتال ضد القوات الإسرائيلية.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .