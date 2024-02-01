القوات الإسرائيلية تدمر نحو 70 فتحة نفق واشتباكات تنتهي بمقتل مسلّحين في خان يونس
ركز الفريق القتالي التابع للواء 55 خلال الشهرين الماضيين عمله في في منطقة خان يونس حيث عثرت الفرقة على مخابئ وأتلفت العديد من الأسلحة فضلا عن القضاء على عدد كبير من المسلحين
ركز الفريق القتالي التابع للواء 55 خلال الشهرين الماضيين عمله في في منطقة خان يونس حيث عثرت الفرقة على مخابئ وأتلفت العديد من الأسلحة فضلا عن القضاء على عدد كبير من المسلحين المنخرطين في القتال ضد القوات الإسرائيلية.
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كما عثر المقاتلون في الأسابيع الأخيرة على موقعين لإطلاق الصواريخ جرى استخدامهما لإطلاق الصواريخ باتجاه الحدود الإسرائيلية. وتمكنت فرق القناصة التابعة للواء من رصد تحركات مشبوهة وتم القضاء على المسلحين. كما أطلقت خلال المواجهات قذيفة آر بي جي باتجاه القوة، فجاء الرد بإطلاق النار باتجاه المبنى المحدد وقتل في هذه الحادثة الجندي الراحل جدعون إيلاني.
وغادر مقاتلو اللواء جنوب قطاع غزة واستبدلتهم قوات أخرى في القطاع.