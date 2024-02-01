تصاعد التوترات بين إسرائيل وحماس: جدل حول هدنة مؤقتة ومطالب بالانسحاب الكامل| تقرير

وفقًا لمصدر فلسطيني مقرب من مفاوضات الصفقة، من غير المتوقع أن ترفض حماس اقتراح وقف إطلاق النار في غزة الذي تلقته هذا الأسبوع من الوسطاء. ومع ذلك، فإنها لن توقع عليه دون وعود من إسرائيل بإنهاء الحرب، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء اليوم الخميس.

خلال هذا الأسبوع، قدم الوسطاء القطريون والمصريون لحماس أول اقتراح ملموس لوقف طويل الأمد للأعمال العدائية في غزة، والذي تم الاتفاق عليه مع إسرائيل والولايات المتحدة في محادثات باريس الأسبوع الماضي. وأعلنت حماس أنها ستقوم بالرد على هذا الاقتراح.

وفقًا للمسؤول الفلسطيني الكبير، يتضمن الاقتراح الذي تم تداوله في باريس مرحلة أولى تستمر لمدة 40 يومًا، خلالها يتوقف القتال بين الأطراف، بينما تطلق حماس سراح المدنيين المتبقين من بين أكثر من 100 رهينة لا يزالون تحتجزهم. وفي مراحل لاحقة، سيتم إطلاق سراح الجنود الإسرائيليين وتسليم جثث الرهائن القتلى.

وقال المسؤول الفلسطيني الكبير، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "أتوقع ألا ترفض حماس الاتفاق، لكنها قد لا تقدم اتفاقًا حاسمًا أيضًا". وأضاف: "بدلاً من ذلك، أتوقع منهم أن يرسلوا ردًا إيجابيًا، وأن يؤكدوا مطالبهم: لكي يتم توقيع الاتفاق، يجب على إسرائيل التأكد من التزامها بإنهاء الحرب في غزة والانسحاب من القطاع بشكل كامل".

في هذه اللحظة، توجد فجوة كبيرة بين الجانبين. وعلى الرغم من تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم سحب القوات حتى تحقيق "النصر الكامل"، والذي يعني القضاء على حماس، إلا أن حماس تصر على عدم توقيع أي هدنة مؤقتة ما لم تلتزم إسرائيل بالانسحاب وإنهاء دائم للصراع.