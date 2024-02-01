تقرير|"المسؤولون الأمنيون ينتقدون تباطؤ الحكومة في معالجة مسألة مناورة رفح"

تلقت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية انتقادات حادة داخلية بسبب تباطؤها في معالجة قضية رفح و"اليوم التالي"، مما أثار انتقادات سياسية بسبب تأجيل اتخاذ قرار بشأن مناورة رفح.

وأبدى مسؤولون في المؤسسة الأمنية انتقادات حادة تجاه المستوى السياسي، مشيرين إلى أن مجلس الوزراء ليس فقط يظهر ضعفًا في التعامل مع مصر التي تضغط لعدم إجراء مناورات في رفح، بل أيضًا وافق مؤخرًا على تعزيز القوات المصرية على طول محور فيلادلفيا. وأشار أحد المسؤولين إلى أن "إذلال إسرائيل" يعتبر عاملاً معقدًا. وأضاف مصدر أمني آخر أن "المصريين يرون في حماس، في قطاع غزة، وسيلة للنيل من القدرات العسكرية الإسرائيلية".

في الأسابيع الأخيرة، جرت مناقشات بين مختلف المسؤولين الأمنيين، بما في ذلك وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي وهيئات أخرى، حول "اليوم التالي" للحرب في غزة، بالإضافة إلى الاستعدادات في مصر. تركزت هذه المناقشات على المثلث الحدودي الإسرائيلي الفلسطيني، وذلك لمنع تهريب الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن استخدامها من قبل قوات حماس المسلحة.

وأشار مسؤول أمني بارز إلى أنه في عام 2005، بعد فك الارتباط، تم اتخاذ قرار بنقل مسؤولية نقل البضائع إلى قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية في إطار الاتفاق الجديد الذي توسطت فيه مصر. ولهذا الغرض، تم إنشاء مقر مشترك الذي يراقب ما يحدث في المعبر باستخدام الكاميرات. ولكن سرعان ما أدركوا أنه غير فعال وتم إغلاقه في عام 2008. وأضاف أنه منذ ذلك الحين، تمكنت حماس من الوصول إلى السلطة وبناء نظام لتهريب الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح وأنفاق فيلادلفيا.