الخارجية القطرية: "إسرائيل وافقت على اقتراح وقف إطلاق النار ولدينا تأكيد إيجابي مبدئي من حماس"

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، مساء اليوم (الخميس)، أن قطر حصلت على "موافقة مبدئية إيجابية" من حركة حماس على الخطوط العريضة لصفقة الرهائن التي عرضت عليها.

تجدر الإشارة إلى أن مسؤولا فلسطينيا مطلعا على تفاصيل المفاوضات قال في وقت سابق لوكالة رويترز للأنباء إنه يتوقع ألا ترفض حماس المخطط المقترح، لكنها أيضا "لن تعطي موافقة حاسمة". ووفقا له، "أنا أقدر أنهم سيرسلون ردا إيجابيا، ولكنهم سيقولون أنه من أجل توقيع الاتفاق، يجب على إسرائيل الالتزام بالخروج الكامل من قطاع غزة وإنهاء الحرب".

ماجد الأنصاري أوضح أيضًا أن الصفقة لم تتم صياغتها بشكل كامل بعد، معربًا عن أمله في توقيعها "خلال أسابيع". ووفقًا لتصريحاته، فإن "الجانبين اتفقا على الجوهر الذي يمكن أن يؤدي إلى الهدنة الإنسانية المقبلة".

في ذات الوقت، أكد مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أن المخطط المقترح لصفقة إطلاق سراح الخاطفين يمتد أكثر من المخطط السابق ويشمل نطاقًا أوسع. وأضاف أنه "يبدو واعدًا بشكل أكبر - حيث يتضمن إخراج جميع المختطفين من غزة، ولكنه يضيف مزيدًا من التعقيدات نظرًا لوجود عدة عوامل مشتركة هنا". وأكد أنهم "يواصلون العمل يوميًا لجلب جميع المختطفين إلى منازلهم".