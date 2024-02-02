استطلاع رأي: تفضيلات الناخبين الإسرائيليين في ظل تحديات الوقف المحتمل لإطلاق النار

ويُظهر الاستطلاع أيضًا أن حوالي نصف المستطلعين (49%) يرون بيني غانتس أكثر ملاءمة لرئاسة الوزراء مقارنة ببنيامين نتنياهو (32%). ومع ذلك، يظهر ضعف طفيف في دعم غانتس هذا الأسبوع مقارنة بالاستطلاع الذي أُجري في الأسبوع الماضي، حيث حصل على 51%، بينما استمرت نسبة دعم نتنياهو عند 32%.

يُفضل ما يقرب من نصف الإسرائيليين (45%) إجراء انتخابات في الوقت الحالي إذا تم وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ويُظهر التقسيم أن أكثر من ثلثي المُستجوبين الذين يعتزمون التصويت في الانتخابات الجديدة (80%) يطالبون بالانتخابات الآن. ومن بين ناخبي معسكر الدولة، هناك أيضًا أغلبية تؤيد ذلك، ولكن بنسبة أقل (57%)، بينما يُفضل ما يقارب رُبُع ناخبي الليكود إجراء الانتخابات الآن.