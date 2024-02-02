التصعيد العسكري في غزة: غارات واشتباكات تزامنًا مع جهود لإبرام صفقة تبادل
حماس "تدرس" الخطوط العريضة لصفقة الرهائن
حماس "تدرس" الخطوط العريضة لصفقة الرهائن، وقال أحد مستشاري مجلس الحرب لشبكة NBC: "نحن ننتظر الرد، عندما يصل - سنبدأ المفاوضات على أساس المبادئ الواردة في الاقتراح" | الليلة الماضية: احتفل الفلسطينيون بالفعل بـ "وقف إطلاق النار" في القطاع، وصرح غالانت أن لواء حماس في خان يونس "تم تفكيكه"، وقال إن الجيش الإسرائيلي سيصل إلى رفح، وتحدث عن مقتل 10 آلاف مقاتل وإصابة 10 آلاف آخرين | بايدن يفرض عقوبات على 4 مستوطنين ونتنياهو: "خطوة غير عادية ولا مكان لها"
القناة 14: السلطات الأردنية أفرجت عن الإسرائيليين بعد تدخل جهات سياسية إسرائيلية
استطلاع رأي: تفضيلات الناخبين الإسرائيليين في ظل تحديات الوقف المحتمل لإطلاق النار
ويُظهر الاستطلاع أيضًا أن حوالي نصف المستطلعين (49%) يرون بيني غانتس أكثر ملاءمة لرئاسة الوزراء مقارنة ببنيامين نتنياهو (32%). ومع ذلك، يظهر ضعف طفيف في دعم غانتس هذا الأسبوع مقارنة بالاستطلاع الذي أُجري في الأسبوع الماضي، حيث حصل على 51%، بينما استمرت نسبة دعم نتنياهو عند 32%.
يُفضل ما يقرب من نصف الإسرائيليين (45%) إجراء انتخابات في الوقت الحالي إذا تم وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ويُظهر التقسيم أن أكثر من ثلثي المُستجوبين الذين يعتزمون التصويت في الانتخابات الجديدة (80%) يطالبون بالانتخابات الآن. ومن بين ناخبي معسكر الدولة، هناك أيضًا أغلبية تؤيد ذلك، ولكن بنسبة أقل (57%)، بينما يُفضل ما يقارب رُبُع ناخبي الليكود إجراء الانتخابات الآن.
مجلس وزراء الحرب ينتظر رد حماس، مسؤول إسرائيلي: "فرصة التوصل إلى اتفاق - لا تزيد عن 50%"
أفاد مستشار كبير في حكومة إدارة الحرب لشبكة NBC الليلة بأن الكابينت الذي يرأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ينتظر الآن رد حماس على الاقتراح الذي طرحته قمة باريس، وهو الاقتراح المعروف بأنه مبادئ اتفاق وليس عرضا جاهزا لصفقة رهائن. وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه: "الجميع ينتظر ليرى ماذا سيكون رد حماس". وأضاف أن الجواب قد يأتي خلال أيام قليلة.
مديرة اليونيسيف: تفاقم الوضع النفسي للأطفال في غزة يوماً بعد يوم
أكدت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، كاثي راسل، أن وضع الأطفال في غزة "يزداد تدهورًا يومًا بعد يوم"، وقالت في منشور عبر حسابها في منصة "إكس" إن العالم لا يمكن أن يتجاهل حالة هؤلاء الأطفال.
يديعوت أحرونوت: خطة التوسع الاستيطاني ستطرح على لجنة التخطيط العليا التابعة للإداارة المدنية ولم يحدّد موعدها بعد