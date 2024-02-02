غالانت: يجب أن نصل إلى رفح بعد الاتفاق على إطلاق سراح المختطفين

قال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت في المحادثات التي جرت في المنتديات العسكرية إن قوات الأمن الإسرائيلية يجب أن تستمر في المناورة نحو رفح حتى يتسنى لها التغلب على ما تبقى من كتائب حماس. وأدلى غالانت بهذه التصريحات في سياق المحادثات المتعلقة بصفقة الرهائن، حيث تتضمن الصفقة تخلي الجيش الإسرائيلي عن كتائب حماس مقابل هدنة لمدة ستة أسابيع على الأقل.

وأشار وزير الأمن إلى أهمية تحديد كتائب معسكر الوسط التي شاركت في القتال في دير البلح، وكتائب رفح. وفي الوقت الحالي، فقد تم هزيمة 18 كتيبة من أصل 24 تابعة للذراع العسكري لحماس على يد الجيش الإسرائيلي، ويبدو أن الكتيبة رقم 19 على وشك الهزيمة.

وقال الوزير غالانت أمس الخميس، في محادثة مع مقاتلين في قلب غزة: "إن العمل العملياتي الذي تقومون به هنا في الميدان يجعل عودة المختطفين أقرب". وأضاف: "تفاخر لواء خان يونس بأنه وقف في وجه الجيش الإسرائيلي، والآن تم حله، ونحن نكمل المهمة في خان يونس وسنصل أيضًا إلى رفح".

ويدرك الجيش الإسرائيلي الأهمية الكبرى لمنطقة رفح في حسم المعركة، حيث يشير كبار المسؤولين إلى أن الأنفاق تحت محور الفيلادلفي هي المسارات التي تم من خلالها تهريب الترسانة الضخمة من الأسلحة التي تم اكتشافها في قطاع غزة.

ويروج غالانت لمبادرة بناء جدار تحت الأرض على طول محور فيلادلفيا بين رفح المصرية والفلسطينية، بهدف إحباط أنفاق التهريب. ويسعى غالانت لبناء الجدار بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة. وأكد مسؤولون في وزارة الأمن الإسرائيلية أن القضية تم طرحها على الأميركيين والمصريين في محادثات مهنية ولم يتم سماع أي اعتراض حتى الآن. ونظرًا للتكلفة الاقتصادية الباهظة لمثل هذه المشاريع، فإنهم في هذه المرحلة ما زالوا ينتظرون ردًا من الولايات المتحدة.

طُرحت مبادرة بناء الجدار مقابل الأنفاق على طول محور فيلادلفيا كفكرة عامة أمام أعضاء لجنة الخارجية والأمن. وفي الوقت الحالي، تشير مصادر في المنظومة الأمنية إلى أن الوزير غالانت يرى أن السيطرة على محور فيلادلفيا دون السيطرة على ما يحدث تحته، ستكون عديمة الجدوى عسكريًا. ونظرًا لعدم تمكن حماس من اختراق الجدار تحت الأرض في 7 تشرين الأول (أكتوبر) أو قبل ذلك، فإن نقله إلى منطقة فيلادلفيا يُعتبر الخيار الأمثل من الناحية العسكرية.