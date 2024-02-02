نائب الأمين العام لحزب الله: "لا تنازل عن دعمنا لغزة مهما كانت التهديدات"

أجرى نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، مقابلة مع صحيفة "الأخبار" اللبنانية اليوم (الجمعة)، وأكد أن حزب الله غير مهتم بأي نقاش في الوقت الراهن بشأن المطالب الإسرائيلية بشأن الحرب في غزة.

عندما سئل كيف تستعد المنظمة لـ "اليوم التالي" في لبنان إذا توقفت الحرب في غزة، أجاب الشيخ نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله، قائلاً: "لقد زارنا العديد من المندوبين وحذروا، بشكل مباشر وغير مباشر، من أن إسرائيل قد توسع هجماتها على لبنان إذا ما برزت مسألة عودة الإسرائيليين". وأضاف: "سكان الشمال لم يحلوا في ظل استمرار الحرب على غزة، وكان جوابنا سرا وعلنا واضحاً: 'أوقفوا الحرب في غزة، ستتوقف هنا تلقائياً، لأن الجبهة مع لبنان فتحت لدعم غزة.' كهدف مركزي. ومع نهاية الحرب، لم تعد هناك حاجة لهذا النوع من الدعم العسكري".

وتطرقت المقابلة أيضاً إلى مطالب إسرائيل بشأن ترتيبات معينة على جبهة الجنوب اللبناني، حيث أكد الشيخ نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله، قائلاً: "إسرائيل تستطيع أن تقول ما تريد، ويمكننا أيضا أن نقول ما نريد. لن نناقش أي أمر يتعلق بالجبهة الجنوبية قبل التوقف الكامل للحرب. نحن لسنا في أزمة، ولا نشعر بأننا بحاجة إلى إعداد إجابات لما قد يحدث لاحقاً، كما أننا لسنا في عجلة من أمرنا لطمأنة أحد أو تخويف أحد، فنحن نفعل ما نعتبره في "المصلحة العليا" لبلدنا. بعد انتهاء الحرب، عندما تطرح الأسئلة والبيانات، سنحصل على إجاباتنا".

وردًا على السؤال حول وجود تهديدات بالحرب في حال عدم استجابة المنظمة لمطالبها، أكد الشيخ نعيم قاسم قائلاً: "منذ البداية، كان واضحًا لنا أن الترهيب لن يوقف دعمنا لغزة ولن يؤدي إلى تراجع موقفنا. ونحن على استعداد للرد على أي عدوان إسرائيلي، مهما كان نطاقه، برد أوسع وأشد إيلامًا. والأمر البديهي هو أن التهديد بالحرب واتساع العدوان لا يغير إيماننا تجاه وطننا وتجاه القضية الفلسطينية".