التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يستهدف أهدافاً في غزة وموقعاً عسكرياً لحزب الله جنوب لبنان
كما هاجمت الطائرات الحربية موقعاً عسكرياً لحزب الله في منطقة قرية الليدا وشاحنة كانت مخزنة فيها أسلحة
قصفت قوات الجيش الإسرائيلي مواقع عدائية في رفح ودير البلح في قطاع غزة، كما هاجمت الطائرات الحربية موقعاً عسكرياً لحزب الله في منطقة قرية الليدا وشاحنة كانت مخزنة فيها أسلحة في منطقة قرية شوبا جنوب لبنان.
بحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مضيفا أنه في وقت سابق من اليوم تم رصد عدد من عمليات الإطلاق في منطقتي أفيفيم وياراون، ولم تقع إصابات.
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الجيش الإسرائيلي يعثر على معدات عسكرية ومعدات غوص في خان يونس، ويقضي على العشرات من المسلحين في أنحاء غزة خلال اليوم الماضي
مسؤولون إيرانيون: "الولايات المتحدة لم تهاجم مواقع للحرس الثوري أو فيلق القدس"
قال مسؤولون إيرانيون، إنه لم يتم قصف أي مواقع للحرس الثوري أو فيلق القدس في إطار الهجوم الأمريكي. وأشارنا إلى أن "تقارير واشنطن حول هجوم لفيلق القدس في سوريا غير صحيحة. وهذا عدوان معلن على سوريا والعراق يضر بالاستقرار الإقليمي".
في الوقت نفسه، أفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، أن طائرات أمريكية بريطانية نفذت ثلاث هجمات في مدينة صعدة باليمن.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي السابق: الجيش الإسرائيلي قام بحفر القبور في غزة للبحث عن جثث الرهائن
أكد متحدث سابق باسم الجيش الإسرائيلي أن الجنود حفروا بعض القبور في غزة للتأكد من أن جثث الرهائن لم يتم دفنها هناك.
وقال جوناثان كونريكوس لشبكة CNN، “إنهم يبحثون عن جثث الرهائن الإسرائيليين في المقابر. لقد قاموا بفتح المناطق التي توجد بها مقابر جديدة للبحث عن جثث الرهائن الإسرائيليين”.
ولم يكن كونريكوس يتحدث إلى المنفذ بصفته متحدثًا عسكريًا، بل كخبير في الشرق الأوسط.
“هذا هو الحد الأدنى الذي يجب أن تصل إليه القوات الإسرائيلية من أجل محاولة العثور على الرهائن الإسرائيليين. ولا يزال هناك 136 رهينة في غزة. بعضهم، ربما نصفهم، يُفترض أنهم ماتوا، ومن مهمة الجيش الإسرائيلي العثور على الرهائن الأحياء، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، فالأموات”.
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الأمين العام للأمم المتحدة يجتمع مع رئيس وزراء قطر لمناقشة تمويل الأونروا والهدنة الإنسانية وصفقة الرهائن
قال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام للأمم المتحدة ناقش الجهود المبذولة لإنهاء الحرب الإسرائيلية ضد حماس في غزة وإطلاق سراح الرهائن وضمان دعم العمليات الإنسانية مع رئيس الوزراء القطري.
وعُقد الاجتماع بين الأمين العام أنطونيو غوتيريش ورئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الوقت الذي تتفاوض فيه الولايات المتحدة وقطر ومصر وآخرون بشأن وقف إنساني جديد محتمل وإطلاق سراح الرهائن - ومع تعليق 16 دولة تمويل وكالة اللاجئين الفلسطينيين المعروفة باسم الأونروا بسبب مزاعم بأن عشرة من موظفيها شاركوا في هجوم حماس في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل.
ورد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عندما سئل عما إذا كان رئيس الوزراء القطري عرض أي تمويل جديد للأونروا: "أعتقد أن مسألة التمويل الإنساني تمت مناقشتها في جو إيجابي للغاية وسأترك الأمر عند هذا الحد".
بايدن: الضربات الأمريكية ستستمر في الأوقات والأماكن التي نختارها
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الرد الأمريكي على الهجوم بطائرة بدون طيار نهاية الأسبوع الماضي في الأردن والذي أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين “ستسمتمر في الأوقات والأماكن التي نختارها”.
وبدأت الولايات المتحدة تنفيذ ضربات في العراق وسوريا منذ فترة قصيرة، بعد أسبوع تقريبًا من الهجوم المميت الذي ألقي باللوم فيه على جماعات مدعومة من إيران.
وقال بايدن في بيانه إن الولايات المتحدة “لا تسعى إلى الصراع في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر في العالم. لكن فليعلم كل من قد يسعون إلى إلحاق الأذى بنا هذا: إذا قمت بإيذاء أميركي، فسنرد».