المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي السابق: الجيش الإسرائيلي قام بحفر القبور في غزة للبحث عن جثث الرهائن

أكد متحدث سابق باسم الجيش الإسرائيلي أن الجنود حفروا بعض القبور في غزة للتأكد من أن جثث الرهائن لم يتم دفنها هناك.

وقال جوناثان كونريكوس لشبكة CNN، “إنهم يبحثون عن جثث الرهائن الإسرائيليين في المقابر. لقد قاموا بفتح المناطق التي توجد بها مقابر جديدة للبحث عن جثث الرهائن الإسرائيليين”.

ولم يكن كونريكوس يتحدث إلى المنفذ بصفته متحدثًا عسكريًا، بل كخبير في الشرق الأوسط.

“هذا هو الحد الأدنى الذي يجب أن تصل إليه القوات الإسرائيلية من أجل محاولة العثور على الرهائن الإسرائيليين. ولا يزال هناك 136 رهينة في غزة. بعضهم، ربما نصفهم، يُفترض أنهم ماتوا، ومن مهمة الجيش الإسرائيلي العثور على الرهائن الأحياء، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، فالأموات”.