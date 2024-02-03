تقرير: حزب الله لا يستبعد توجه إسرائيل الى الحرب ضده

ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية صباح اليوم أن حزب الله لا يستبعد امكانية توجه إسرائيل الى الحرب ضده، لذلك قرر التنظيم وضع كافة وحداته في حالة تأهب عالية استعدادا لهذه الإمكانية. ووفقا للصحيفة، الأسلحة الجديدة التي بات يستخدمها حزب الله، والتي "فاجئت" إسرائيل تعطي مؤشرا على أنها ستواجه حربا صعبة في حال هاجمت لبنان.

في المقابل، أفيد في لبنان على أن وزير الخارجية البريطاني استعرض خلال زيارته الى لبنان اقتراحا لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، ويشمل العرض خلق آلية جديدة لنشاط قوة اليونيفيل في جنوب لبنان مع الجيش اللبناني. مع ذلك، أوضحوا في حزب الله عن معارضتهم لذلك.

من جانبه أكد نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم خلال مقابلة مع صحيفة "الأخبار" أن حزب الله غير معني بأي نقاش حاليا بخصوص الطلبات الإسرائيلية بشأن الحرب في غزة. وعندما سئل عن جهوزية التنظيم اللبناني بخصوص "اليوم التالي" بعد الحرب في لبنان في حال توقفت الحرب في غزة قال "ممثلون كثر زارونا وحذرونا بشكل مباشر وغير مباشر من أن إسرائيل يمكن أن توسع هجماتها ضد لبنان إن لم تحل قضية إعادة سكان إسرائيل الى الشمال على ضوء استمرار الحرب ضد غزة.كانت إجابتنا ، في السر والعلن واضحة: أوقفوا الحرب في غزة، ستتوقف هنا بشكل اوتوماتيكي، لأن الجبهة مع لبنان فتحت حاى تدعم غزة كهدف مركزي. مع توقف الحرب، لا توجد حاجة لدعم عسكري لها".

وأضاف :"نحن لا نناقش مع أي أحد أي خطوة للتوصل لوقف إطلاق نار في غزة لأن ذلك شأن فلسطيني خالص، ونحن لسناء جزءا منه. وبخصوص هنا، لا يوجد ما يلزمنا للنقاش مع اي أحد عن الوضع في جنوب لبنان بعد وقف الحرب. لموضوع الجنوب توجد آليات خاصة به والمواقف والخطوات التي تنبع منه، والتي لم نشاهدها ولن نراها".