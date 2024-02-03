تقرير: حماس تتجه لقبول صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل دون شرط وقف شامل للحرب

أكدت مصادر مطلعة على مفاوضات الهدنة، أن حماس لديها ملحوظات وتريد تعديلات في صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل لتشمل فصائل فلسطينية أخرى، ورغم موقفها قالت المصادر إنها تتجه إلى قبولها رغم أنها لا تنص على وقف شامل للحرب على غزة، ما يعني أنها أسقطت الشرط الذي كانت تتمسك به سابقاً.

وبحسب الماصدر فإن الحركة ستكتفي بضمانات يقدمها الوسطاء في هذا الخصوص، لكنها ستتمسك بـ"الأثمان المطلوبة" لإنجاز الصفقة، بما في ذلك اختيارها أسماء المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية، وحجم المساعدات للقطاع، وحرية الحركة، وعودة الغزيين إلى منازلهم في كل مكان، من ضمن شروط أخرى.

وأكدت المصادر أن "المشاورات بين قيادة الحركة في الخارج وقيادة الحركة في قطاع غزة صعبة وتحتاج إلى وقت، وهذا ما يؤخر إلى حد ما الرد الرسمي والنهائي على مقترح التبادل الجديد". بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وشددت المصادر على أن حماس ستكون حاسمة في موضوع حكم قطاع غزة، عبر التأكيد على أنه شأن فلسطيني داخلي سيتم حله فلسطينياً وليس لإسرائيل علاقة به.

ويزامن هذا مع قيام وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن غداً الأحد بجولة جديدة في الشرق الأوسط، تشمل كلاً من السعودية ومصر وقطر وإسرائيل والضفة الغربية، وفقاً لما أعلنه الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر.