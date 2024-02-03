تأجيل زيارة قيادة حماس للقاهرة لعدة أيام واستمرار المشاورات حول الصفقة

أفادت مصادر في حركة حماس لصحيفة "العربي الجديد" القطرية بتأجيل وصول وفد الحركة، برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، إلى مصر بداية الأسبوع لعدة أيام. وذكر مسؤول كبير في حماس أن هذا التأجيل يأتي بعد "مشاورات إضافية مع فصائل المعارضة في قطاع غزة بشأن السيناريو المقترح بعد قمة باريس".

وأشارت المصادر إلى أن التأجيل يأتي في إطار استمرار المشاورات والتنسيق مع الفصائل المعارضة في قطاع غزة، بهدف بحث السيناريوهات المحتملة وتقييم الوضع السياسي والأمني في المنطقة. من المتوقع أن تتضمن الزيارة مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والمحلية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتعزيز الوحدة الفلسطينية وتحقيق المصالحة الوطنية.