توترات داخلية في حماس بشأن صفقة المختطفين: "وثائق جديدة" وصحيفة الجيش الإسرائيلي تشعل التوترات | تقرير

في الأسابيع القليلة الماضية، شهدت ظهور وثائق تظهر مئات السكان في قطاع غزة وهم يخرجون بمظاهرات علنية ضد حماس، حيث يسعون للضغط على المنظمة للموافقة على صفقة الرهائن. استجابةً لهذا السياق، انتشرت منشورات غير عادية في شكل صحف بعنوان "الواقع"، حيث حثّ الجيش السكان في غزة على الحذر، مؤكداً عليهم قراءة الواقع والحقيقة.

وركزت صحيفة "يديعوت" على علاقة حماس بالسكان المدنيين في قطاع غزة، ومن بين أمور أخرى تضمنت مقالا عن المسؤول الكبير في حماس موسى أبو مرزوق الذي قال إن "الأنفاق لنا لحماية رجالنا المسلحين". وعلى الناس أخذ الحيطة والحذر." وفي الصفحة الأخيرة من الجريدة كتب للسكان: "أنتم مازلتم صامتين. استيقظوا، المستقبل بين أيديكم".

وقد قام الجيش الإسرائيلي بتوزيع منشورات بشكل متكرر في مختلف مناطق القطاع منذ الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول. في بعض هذه المنشورات، يُطلب من سكان مناطق معينة إخلاء منازلهم باتجاه المنطقة الإنسانية في جنوب القطاع. وفي البعض الآخر، يُحث سكان غزة على تقديم المعلومات حول مكان وجود المختطفين الإسرائيليين الذي

قبل أسبوع بالضبط، قام منسق عمليات الحكومة في المناطق، غسان عليان، بنشر وثيقة غير عادية على صفحة "المونسك"، التابعة لوحدة اللغة العربية على موقع فيسبوك. وتظهر الوثيقة حشود من سكان غزة في الممر الإنساني غرب خان يونس، حيث كانوا يهتفون "الشعب يريد إسقاط حماس".

أوضح غسان عليان أن التوثيق، كما جاء في بيان الجيش الإسرائيلي، يأتي من الممر الإنساني الآمن الذي تم افتتاحه غرب خان يونس، والذي يسمح لسكان قطاع غزة بالتنقل غربًا إلى منطقة المواصي الإنسانية.

وأضاف: "في الأيام الأخيرة، نشهد المزيد من الأدلة على الانتقادات العلنية التي يعبر عنها سكان غزة ضد منظمة حماس . إن سكان قطاع غزة، بحق، يفضلون رفاهيتهم وسلامة أطفالهم على التعزيز العسكري المستمر لحماس والأعمال التي تلحق الضرر بهم وبمستقبلهم".

أحدثت الوثائق الجديدة، بالإضافة إلى "الصحيفة" التي وزعها الجيش الإسرائيلي اليوم، توترات بين حماس والشعب، خصوصًا في ظل التوترات الداخلية داخل المنظمة بشأن صفقة الاختطاف. أفادت "وول ستريت جورنال" الليلة الماضية عن وجود خلاف خطير بين قياديي حماس، يحيى السنوار وإسماعيل هنية، حيث يضغط زعيم حماس في غزة على المكتب السياسي لحماس، الذي يتخذ من الخارج مقراً له، للسماح بالإفراج عن المختطفين مقابل إطلاق سراح 45 يومًا ووقف إطلاق النار.