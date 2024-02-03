تصريحات غالانت تكشف عن مواقف إسرائيل المتشددة في مواجهة حزب الله وتأثيرها على الأمن الإقليمي

في الأيام الأخيرة، شهد اللبنانيون توجُّهًا حثيثًا نحو مراقبة التقارير المتعلقة بالاتصالات المتعلقة بصفقة الرهائن بين إسرائيل وحماس. تشير التقديرات في لبنان إلى أن الاتفاق الذي يتضمن وقف إطلاق النار في القطاع، كما جرى في الاتفاق السابق في تشرين الثاني/نوفمبر، قد يؤدي أيضًا إلى هدوء في تبادل إطلاق النار على الجبهة الشمالية. ويعلو الأمل في لبنان بأن يوفر هذا الهدوء فرصة لحل الأزمات الداخلية الملحة، مثل انتخاب رئيس، وهو المنصب الذي لم يتم شغله هناك منذ أكثر من عام.

على الرغم من توقعات لبنان بوقف إطلاق النار على الجبهة الشمالية خلال صفقة مستقبلية مع حماس، تشير إسرائيل إلى عدم نية السماح بذلك، مشيرة إلى مخاوف من "الفخ" في سيناريو وقف إطلاق النار المطول في غزة. ويبقى استعادة الأمن لسكان الشمال، الذين أجلوا من منازلهم بلا وضوح بشأن عودتهم، غير مؤكدة. في تصريحات الليلة الماضية (الجمعة)، أوضح وزير الأمن يوآف غالانت أن الجيش الإسرائيلي لن يتوقف عن إطلاق النار في الشمال ضد حزب الله، حتى في حال توقف إطلاق النار في غزة. وأضاف بصراحة، "طالما أننا لم نصل إلى وضع يمكن من خلاله عودة سكان الشمال بأمان، فلن نتوقف".

وأعاد غالانت تكرار دعوته إلى التسوية السياسية خلال زيارته لوحدة متسلقي جبال الألب في الشيخ. وفي تصريحاته، حذر مرارًا في الأسابيع الأخيرة من إغلاق نافذة الفرصة لتحقيق الأمن لسكان الشمال، وأكد أن إسرائيل ملتزمة بتقديم الحلول، وإن كان ذلك باللجوء إلى القوة العسكرية. وأوضح غالانت في كلمته أمس أن الجهود السياسية هي "الجهد الحاسم"، مشيرًا إلى مناقشته للموضوع مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن. وأشار إلى أن "الجهد الثاني هو الجهد المدني، والثالث هو جاهزية جيش الدفاع الإسرائيلي في جميع أنحاء القطاع الشمالي - سواء في مواجهة الجولان أو في مواجهة لبنان. وأضاف أن القوات مستعدة تمامًا وفي حالة تأهب قصوى، وتوجه الطائرات نحو الشمال تحسبًا لأي حادث قد يطرأ.

وفي سياق تصريحات غالانت، نشرت اليوم صحيفة الأخبار اللبنانية - المرتبطة بحزب الله - مقالًا يشير إلى أنه في حال هاجمت إسرائيل أثناء وقف إطلاق النار في غزة، فإن الحرب ستتحول إلى "لبنانية"، وأن لبنان لن يقف مكتوف الأيدي، ولن يكون مجرد ساحة أخرى ضد إسرائيل "التي تدعم غزة". ووفقًا لـ"الأخبار"، يحاول غالانت ممارسة الضغط على حزب الله ولبنان، موضحًا أن الوضع سيكون متفجرًا إذا لم تستجب لبنان لمطالب إسرائيل، لكنه يتجاهل مشكلة أساسية وهي الهجمات الإسرائيلية في لبنان بعد وقف إطلاق النار - مما يؤكد أن الحرب ستصبح لبنانية، وسيحمي حزب الله أمن بلاده.

في الوقت الحالي، ليس من الواضح ما إذا كانت الجهود الدولية لفرض النظام على الحدود اللبنانية ستؤتي ثمارها، وقد نقلت وكالة أسوشيتد برس للأنباء هذا الأسبوع عن مسؤولين لبنانيين أن حزب الله رفض اقتراحًا أمريكيًا بسحب قواته على بعد بضعة كيلومترات من الحدود. وقد أوضح الأمين العام للمنظمة الإرهابية، حسن نصر الله، وغيره من كبار المسؤولين في حزب الله، مرارًا في الأسابيع الأخيرة أنهم لن يوافقوا على أي حوار بشأن الوضع في جنوب لبنان أو بشأن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي أنهى حرب لبنان الثانية وحظر تواجد حزب الله قرب الحدود.