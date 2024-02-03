تعزيز الأمان على خط التماس: جهود الجيش الإسرائيلي في مكافحة التهديدات

في أعقاب الهجوم الذي وقع في رعنانا قبل حوالي أسبوعين وأسفر عن وفاة امرأة تبلغ من العمر 70 عامًا، ونظرًا لتسلل السكان غير الشرعيين إلى أراضي دولة إسرائيل، يطلق المسؤولون الأمنيون تحذيرات من المزيد من الهجمات في الوقت الحالي. تجرى مناقشات مكثفة في الأجهزة الأمنية لدراسة الرد على تلك التحديات وسد الثغرات والتصدي لطرق تسلل الفلسطينيين المحتملة من الأراضي الفلسطينية.

وفقًا لبيانات الجيش الإسرائيلي، يظهر أن عدد المتسللين الذين تم القبض عليهم على طول خط التماس في معهد الصحة والسلامة المهنية (IOSH) في عام 2023 يفوق 11000 شخص. هذا الرقم يأتي على الرغم من التحسينات التي تم إدخالها على السياج والجدار، ورغم تكثيف القوات النظامية والاحتياطية. ومنذ بداية الحرب، تم القبض على حوالي 1000 متسلل. تقيم الجيش الإسرائيلي أنه مع مرور الوقت، إذا لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية قرارًا بشأن قضية العمال الفلسطينيين في يوش والمناطق النائية من البلاد، فسيزداد الضغط على الفلسطينيين وسيشهد الشارع ارتفاعًا في الضائقة الاقتصادية، مما قد يؤدي إلى تصاعد العنف والإرهاب. يُشير التقديرات إلى أن الثغرات الكثيرة على طول الخط قد تزيد من جرأة الراغبين في اختراق إسرائيل، مما يزيد من خطورة المواجهة مع القوات الإسرائيلية.

وفقًا لمصدر أمني لموقع "والا!"، يشير إلى أن النظام المسؤول عن ظاهرة المتسللين غير الشرعيين يتعافى على الرغم من الضغوط التي تمارسها القوات الإسرائيلية والفلسطينية، حيث يتم نقل وتوظيف وتدريب المتسللين غير الشرعيين. ويقول إن الخوف من تأثير الهجوم المفاجئ في 7 أكتوبر يتلاشى، مشيرًا إلى أنه من الصعب التعامل مع هذه الظاهرة بدون إجراءات صارمة من الشرطة الإسرائيلية والقضاء.

وأضاف المصدر الأمني أن الجيش الإسرائيلي يفكر بإنشاء كتيبة إضافية لحماية خط التماس، بالإضافة إلى حلول تكنولوجية وتحسينات أمنية في المنطقة، وبناء الجدار في مناطق هتمار منشيه وأفرايم. كما أشار إلى وجود مشاريع لتعزيز الدفاع على طول خط التماس، مثل "حاجز لوت" الهندسي الذي يمنع مرور المتسللين جنوب القطاع، وجدار وسياج يُعرف بـ "الساعة الرملية" في منطقة شمال الضفة.

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن الجهود الرئيسية للقيادة المركزية تركز على مكافحة الإرهاب واعتقال المطلوبين في الأماكن المستهدفة قبل تنفيذ الهجمات. وفي السنتين الأخيرتين، تم تكثيف الإجراءات للحفاظ على منطقة التماس، بما في ذلك إضافة القوات وتركيب التقنيات الدفاعية وإقامة الحواجز الهندسية. وتستمر القوات في المنطقة بتنفيذ العمليات الهجومية والمراقبة بشكل مستمر، سواء علناً أو سراً، من أجل ضمان الأمن والسلامة في المنطقة.