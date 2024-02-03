توترات ومراهنات: حماس تتخذ موقفًا بشأن اتفاق هدنة محتمل في ظل التحديات الداخلية والضغوط الخارجية | تقرير

لم يتخذ قادة حماس قرارًا بعد بخصوص كيفية الرد على الخطوط العريضة لصفقة إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. يواصل كبار مسؤولي المنظمة، سواء في الخارج أو في قطاع غزة، إجراء المناقشات والمشاورات بشأن الإجابة التي سيقدمونها بشأن الاقتراح الذي تمت صياغته في باريس. الاتصالات تشمل أيضًا حوارًا مع كبار مسؤولي حركة الجهاد الإسلامي. تريد حماس إيصال رسالة مفادها أن أي قرار سيتم اتخاذه بالتعاون مع "إخوانهم في التنظيمات المقاومة".

وفقًا لمصدر فلسطيني، تم إبلاغ قيادة حماس في الخارج، بقيادة إسماعيل هنية، بمضمون الاقتراح والمبادئ التي يقوم عليها، ولكن الورقة نفسها لم يتم تسليمها رسميًا بعد. من المتوقع أن يتم تسليم الوثيقة المكتوبة إلى هنية يوم الأحد، وذلك وفقًا لقواعد البروتوكول، حيث سيتم نقاش الأمر مع رئيس المخابرات المصرية. بالإضافة إلى ذلك، تم تسليم محتوى المخطط إلى زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار.

وفقًا للتقارير المتداولة، هناك توتر كبير داخل حماس بين كبار المسؤولين في قطاع غزة ومن خارجه، مما يعوق تقدم الصفقة. زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار، حسب ما ذُكر في صحيفة "وول ستريت جورنال"، يظهر استعداده لقبول مهلة مدتها ستة أسابيع، يرى أنها ستتيح لحماس الوقت لإعادة تجميع صفوفها وتيسير تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع. بينما يعتقد إسماعيل هنية، الذي يقيم في قطر، أن التفاوض على اتفاق يضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار مع ضمانات دولية أمر ضروري، حسب ما نقلته الصحيفة.

نفت مصادر فلسطينية وجود خلافات داخل حماس، حيث أكد أحدهم في حديث مع "يسرائيل هيوم" أن الخلافات والخطابات داخل حماس كانت موجودة دائمًا حول كل أنواع القضايا، لكن المنشورات في هذا الشأن غير دقيقة. وبحسب قوله، فإن مسؤولي حماس في قطر يعتقدون أن الكلمة الأخيرة في هذا الشأن يجب أن تترك للذراع العسكري لحماس في غزة، حيث يقود القتال على الأرض في القطاع وهو من يملك سلطة القرار. وتشير الأمور الفنية المتعلقة بمواقع قيادات حماس في قطاع غزة، مثل يحيى السنوار، ومحمد داف، ومروان عيسى، إلى تباطؤ وتيرة العملية.

MAHMUD HAMS / AFP

حماس تطالب بالحصول على ضمانات للاتفاق، مؤكدة رغبتها في أن تؤدي فترات التوقف في الاتفاق، التي ستتم تنفيذها على مراحل، إلى وقف إطلاق نار كامل وإنهاء الحرب. يدور جدل داخل المنظمة حول مدى ضرورة ظهور هذا المطلب في اتفاقية الإطار نفسها، أما إذا كان من الممكن الاستمرار في مناقشة تفاصيل هذه القضية أثناء تنفيذ الخطوات الأولى للصفقة، شريطة أن تكون هناك ضمانات من الوسطاء بأن هدنة واسعة النطاق ستؤدي إلى نهاية الحرب. هناك مطالب إضافية تتعلق باستعادة قطاع غزة وزيادة حجم المساعدات التي ستصل إليه، ولم يتم بحث قضية الأسرى بعد.

تقدر المصادر أن حماس ستقدم إجابتها مع تعليق بشأن وقف إطلاق النار، والذي سيتضمن طلب الحصول على توضيحات بشأن تحقيق الهدنة الكاملة والدائمة. وليس من المؤكد أن السنوار سيتمكن من الحصول على التزام صريح من الإسرائيليين بهذا الشأن. ومن المرجح أن يقوم السنوار بحسابات التكلفة والفوائد، وفي النهاية – ربما يقامر. بالنسبة له، هذه مرحلة حاسمة في اتخاذ القرار، في ظل العمليات العسكرية التي تضيق عليه، وكذلك الضغوط التي يمارسها الشارع في غزة الذي يريد التوصل إلى وقف لإطلاق النار. هو نفسه يحتاج إليها لإعادة تجميع صفوفه.