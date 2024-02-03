الجيش الإسرائيلي يكشف عن نفق شمالي غزة يحتوي على مصعد تحت الأرض

دمر جنود وحدة "يهلام" بالتعاون مع سلاح الجو الإسرئيلي نفقا كان يقود إلى شقة تستخدم كمخبأ- ويحتوي على مصعد تحت الإرض في مخيم الشاطئ شمال غزة، جاء هذا وفقا لما كشف عنه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. مع ذلك، وفقا لتقرير"وول ستريت جورنال" فإن 80 بالمئة من أنفاق حماس لا زالت صالحة للاستعمال.

IDF Spokesperson

وكشف عن النفق الأسبوع الماضي من قبل مقاتلي الوحدة 5 من فرقة 162 والتي تنشط في عمق القطاع منذ بداية العملية البرية.

وعثر المقاتلون على وسائل قتالية عديدة، وأجهزة الرؤية الليلية والمراقبة ووثائق استخباراتية لحماس وقاذفات صواريخ، وتمت مصادرتها من جانب الجيش الإسرائيلي وتدمير منصات الإطلاق.

ويشار الى أن طاقم القتال في الوحدة 5 أنهى مهمته وسيتم استبداله من قبل قوات أخرى في المنطقة.

IDF spokeman

IDF spokeman