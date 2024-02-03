الجيش الإسرائيلي يكشف عن نفق شمالي غزة يحتوي على مصعد تحت الأرض

وعثر المقاتلون على وسائل قتالية عديدة واجهزة رؤية ومراقبة ووثائق استخباراتية

i24NEWS
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جنود للجيش الاسرائيلي في غزة
جنود للجيش الاسرائيلي في غزةIDF Spokesperson

دمر جنود وحدة "يهلام" بالتعاون مع سلاح الجو الإسرئيلي نفقا كان يقود إلى شقة تستخدم كمخبأ- ويحتوي على مصعد تحت الإرض في مخيم الشاطئ شمال غزة، جاء هذا وفقا لما كشف عنه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. مع ذلك، وفقا لتقرير"وول ستريت جورنال" فإن 80 بالمئة من أنفاق حماس لا زالت صالحة للاستعمال. 

IDF Spokesperson
مصعد يكتشف في نفق لحماسIDF Spokesperson

 

وكشف عن النفق الأسبوع الماضي من قبل مقاتلي الوحدة 5 من فرقة 162 والتي تنشط في عمق القطاع منذ بداية العملية البرية. 

 وعثر المقاتلون على وسائل قتالية عديدة، وأجهزة الرؤية الليلية والمراقبة ووثائق استخباراتية لحماس وقاذفات صواريخ، وتمت مصادرتها من جانب الجيش الإسرائيلي وتدمير منصات الإطلاق. 

ويشار الى أن طاقم القتال في الوحدة 5 أنهى مهمته وسيتم استبداله من قبل قوات أخرى في المنطقة. 

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IDF spokeman
مصعد لحماس عثر عليه في نفقIDF spokeman

 

IDF spokeman
مصعد داخل نفق لحماس شمالي غزةIDF spokeman
IDF spokeman
منصة اطلاق صواريخ شمالي قطاع غزةIDF spokeman

 

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