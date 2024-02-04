أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، عن مقتل الرائد المقاتل في كتيبة الهندسة 924، لواء هرئيل 10، شمعون يهوشوع أسولين (24 عاما) أمس (السبت) من بيت شيمش، في معركة جنوب قطاع غزة.

وقد تم إخطار عائلته.

تمت ترقية أسولين بعد وفاته من رتبة رقيب (احتياط) إلى رتبة رقيب أول (احتياط).

ارتفعت حصيلة الجنود القتلى في العملية البرية التي أعقبت الإعلان عن الحرب في قطاع غزة بعد هجوم حماس يوم 7 أكتوبر إلى 225.