الجيش الإسرائيلي يستهدف عناصر حماس من الجو والبحر والبر على طول قطاع غزة وفريق المظليين يداهم مبنى استخدمه قائد لواء خان يونس لشن القتال

فصّل بيان للجيش الإسرائيلي الأحد المهام التي نفذتها القوات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية حيث جاء أنه في غرب خانيونس، قضت مقاتلات فريق لواء المظليين القتالي على مجموعة من مقاتلي حماس كانوا بالقرب من القوات بنيران قصيرة المدى.

كما تمت مداهمة مبنى من عدة طوابق كان يستخدمه قائد لواء خان يونس لإدارة القتال، وعثر فيه على أسلحة كثيرة، من بينها بنادق كلاشينكوف وخراطيش ومعدات عسكرية ووسائل تكنولوجية.

وتم القضاء بإطلاق النيران على مسلح اقترب من قوات اللواء وهو يحمل سكينا وألقى قنبلتين يدويتين على المقاتلين. كما عثرت القوات خلال مداهمات إضافية على مخزون من صواريخ الآر بي جي داخل المنازل.

IDF Spokesperson

وتمكن مقاتلو الفريق القتالي التابع للواء جفعاتي في منطقة خان يونس من القضاء على مسلح شوهد وهو يقترب من القوات. كما وجه مجمع تشكيل النار طائرة قضت على مسلحين اثنين شوهدا يقتربان من المبنى.

بالإضافة إلى ذلك، قضت طائرة مقاتلة على قناص من منظمة الجهاد الإسلامي بتوجيه من مركز نيران الفرقة 98.

وفي شمال القطاع، قضى مقاتلو فريق اللواء القتالي 401 على سبعة من حركة حماس. وخلال مداهمة العديد من المباني عثر مقاتلو اللواء على سبع بنادق كلاشينكوف وثلاثة مسدسات ومعدات عسكرية وكمية من الذخيرة والقنابل اليدوية. خلال الغارات التي شنها سلاح الجو في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة في جميع أنحاء قطاع غزة، هاجمت الطائرات المقاتلة عدة أهداف تابعة لمنظمة حماس، بما في ذلك البنية التحتية ومواقع الإطلاق.

وتواصل القوات البحرية مساعدة القوات البرية العاملة في قطاع غزة بالنيران والمراقبة من البحر. وشهد اليوم الأخير، هجوما للقوات على عدة أهداف تستخدمها المنظمات الفلسطينية في قطاع غزة، بما في ذلك البنى التحتية ومبنى استقر فيه بعض المسلحين.