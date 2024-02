القيادة المركزية الأمريكية تدمر بشكل استباقي الصواريخ المضادة للسفن المعدة للإطلاق في اليمن

"حددت القوات الأمريكية صاروخ كروز في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنه يمثل تهديدًا وشيكًا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة" الولايات المتحدة.