القيادي في حماس يقول ’لا يوجد اتفاق بعد’ في ظل إصرار الحركة على المزيد من التنازلات

عقد أسامة حمدان، القيادي الكبير في حماس، مؤتمراً صحفياً في لبنان مساء السبت، قال فيه "لا يوجد اتفاق بعد" ولكن هناك إطار عمل وانفتاح للمناقشة، إلى جانب إلقاء اللوم على إسرائيل بسبب "العناد". حماس "تلقت الإطار العام المقترح الذي تمت مناقشته في مؤتمر باريس" وأكد حمدان أنه قيد الدراسة.

لكنه أكد على أن "الفرضية" التي يجب أن تقوم عليها المفاوضات هي أن تقود إلى نهاية كاملة للعدوان ضد الفلسطينيين".

وتضمنت القائمة الكاملة للمطالب الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من غزة، ورفع الحصار المفروض على القطاع، وإعادة إعمار المنطقة وتوفير المساعدات الإنسانية، وصفقة رهائن مقابل سجناء فلسطينيين، ودولة فلسطينية عاصمتها القدس.

حمدان دعا الدول والشعوب إلى "التدخل العاجل والضغط" على إسرائيل والولايات المتحدة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، على عكس التقارير التي تفيد بأن حماس نفسها تسرق أو تمنع الإمدادات من الوصول إلى المدنيين.

وعلق حمدان على الدول الأوروبية والولايات المتحدة وأستراليا وغيرها التي علقت مساهماتها في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة الفلسطينيين بناء على نتائج مفادها أن "تعليق تمويل الأونروا من قبل بعض الدول بناء على مزاعم صهيونية مضللة ولا أساس لها من الصحة هو خطوة غير مسؤولة". وبينت إسرائيل في تقرير مشاركة موظفي المنظمة في هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر الذي قادته حماس.

AP Photo/Hussein Malla

وعاد حمدان إلى السؤال الأساسي حول وجود صفقة، قائلا إن "العناد الصريح الذي تحدث عنه نتنياهو ومسؤولو حكومته" هو الذي أعاق المفاوضات، وليس حماس.

وأضاف "ما تم طرحه هو اتفاق إطار يحتاج إلى نقاش وحوار لأن كل تفاصيله غير متوافرة. فكيف يمكن الحديث عن صفقة؟".

في الأثناء تواصل إسرائيل انتظار رد حماس على الخطوط العريضة للصفقة التي طرحت في قمة باريس، فيما تتمهل حماس على وقع انتظار وصول رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة. وتزعم مصادر في مصر وقطر أن هناك ضغوطا تمارس على حماس للتوصل إلى اتفاق حول صفقة خلال الأسبوعين المقبلين، دون أن يستطيع أحد ضمان خروج صفقة كهذه أو تلك إلى حيز التنفيذ، وفق النشر في حدشوت 13.

وقال محمد نزال عضو المكتب السياسي لحركة حماس إن الحركة متمسكة بالإفراج عن أصحاب الأحكام العالية بغض النظر عن الانتماءات.

وتتوقع الأطراف أن تطالب حماس بالإفراج عن مختطف إسرائيلي واحد فقط كل يوم، للتحقق من تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها. بالإضافة إلى ذلك، ستطالب حماس بالإفراج عن المسلحين الذين نفذوا الهجوم في 7 أكتوبر وسط علمها الأكيد أن إسرائيل لن توافق على جميع البنود، وسيتم إجراء المفاوضات بين الطرفين. كما أن حماس ترفض تزويد إسرائيل بقائمة المختطفين الموجودين في غزة، أحياءً أو أمواتاً، حسبما نقله المصريون بالنيابة عن إسرائيل.

ووفقا للنشر فإن حماس ترغب باتفاق يقوم على أربع مراحل وليس ثلاث. في المرحلة الأولى يطلق سراح كبار السن من الرجال والنساء، وفي المرحلة الثانية يطلق سراح المجندات، وفي المرحلة الثالثة سيتم إطلاق سراح الشباب والجنود، وتُترك قضية الجثث للمرحلة الرابعة والأخيرة.