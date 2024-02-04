استعرض رئيس الموساد السابق يوسي كوهين في مقابلة أجريت معه مؤخرا عبر إذاعة الجيش، وجهات نظره بشأن الاحتجاز المستمر للرهائن في غزة، ودعا إلى اتفاق يتم على مرحلة واحدة بحيث يضمن تأمين إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين.

وشدد كوهين، وهو أحد المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على ضرورة تسريع عملية التفاوض وتقليص "الوقت غير الإنساني" الذي يقضيه الرهائن في غزة.

واقترح كوهين أن تكون إسرائيل مستعدة لدفع ثمن باهظ مقابل الصفقة، قائلا: "سيتعين علينا أن ندفع على أي حال، لذلك دعونا ندفعه اليوم من البداية من أجل الجميع".

جدير بالذكر أن كوهين انتقد الانتقادات العلنية الموجهة إلى قطر، الوسيط في مفاوضات الرهائن. وقال إن قطر هي الدولة الأكثر قدرة حاليًا على تسهيل الصفقة، وأن الخلاف العلني مع قطر يؤدي إلى نتائج عكسية. وقال كوهين: "أي انتقاد لقطر في هذا الوقت يجب أن يتوقف".

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وكما هو معلوم، تتناقض رؤية كوهين مع التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء نتنياهو، الذي وصف قطر بأنها تتمتع بـ "نفوذ هائل" على حماس.

وأصر نتنياهو على أن تفعل قطر نفوذها في الضغط على حماس من أجل إطلاق سراح الرهائن خلال المحادثات.