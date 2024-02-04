تقرير: حماس تحاول استعادة سيطرتها على شمال غزة وإسرائيل تحاول منعها

على خلفية إعلان إسرائيل انتهاء المهمة الأساسية في شمال قطاع غزة وتفيكك الهيكل العسكري لحماس، وانسحاب الجيش الإسرائيلي منه، انتهزت حماس الفرصة لتستعيد بوادر سيطرتها على المنطقة عبر الطلب من عدد من مسؤوليها المحليين إدارة العمل الحكومي في مناطق شمال قطاع غزة، وفق ما جاء في الشرق الأوسط في تقرير نشرته قبل يومين.

ولم يتأخر الرد الإسرائيلي فقد قامت القوات الإسرائيلية بشن غارات عنيفة على محيط مجمع "مدينة عرفات الأمنية" بمدينة غزة وأيضا في محيط مجمع الشفاء.

ووفقا للمصادر فقد تم التواصل مباشرة مع مسؤولين في وزارة المالية والداخلية وأجهزة الأمن المدنية وتم تكليفهم بالتحرك بحسب الإمكانات، لإظهار أن الحركة ما زالت موجودة وقادرة على الحكم، ولمنع نشوب فوضى في ظل الدمار الهائل الذي طال المكان.

وبذل المسؤولون جهودا لا يستهان بها من أجل ترتيب الأوضاع في شمال القطاع، بحسب التقرير. وشمل ذلك إصدار أوامر للشرطة بالعمل في مناطق الشمال، ودفع سلفة مالية قدرها 200 دولار لكل موظف حكومي في قطاع غزة. وهذه السلفة هي الأولى بعد أن تم صرف نسبة مماثلة خلال الهدنة الإنسانية التي استمرت 7 أيام نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وتم الإيعاز إلى المسؤولين بضبط النظام وتفعيل أوامر اعتقال اللصوص الذين يحاولون سرقة المنازل والمحال التجارية فضلا عن اعتقال التجار الذين يستغلون الأوضاع لاحتكار بعض الأصناف الغذائية وتخزينها.

وأشار مراسل الشرق الأوسط أيضا إلى محاولات موظفين في شرطة حكومة حماس التصدي لمحاولات رفع الأسعار ووقف السرقات.

من جانبها قالت إسرائيل إنها فور رصدها صورة النشاط داخل غرفة تجارية مجاورة لمجمع الشفاء الطبي حيث تم صرف الرواتب الحكومية، قامت باستهداف المنطقة بهجوم من طائرات "كواد كوبتر" وعادت الدبابات إلى التمركز في أكثر من محور بمحيط المجمع الطبي.

وأكد التقرير أن القصف الإسرائيلي تجاوز الشفاء إلى مواقع أخرى شهدت ملامح لاستعادة حماس قدراتها المدنية فتم ضرب كل من مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان وتل الهوى.